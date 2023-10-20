快訊

鮑爾講話+美債殖利率衝高 道瓊又跌250點

「美國行很好」…馬英九抵達華府訪問 蕭美琴接機相迎

鮑爾暗示11月不會升息 但不排除之後利率再升的可能性

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
美國聯準會（Fed）主席鮑爾進一步暗示11月會議可能再度暫停升息，但並不排除利率可能再升的可能性。歐新社
美國聯準會（Fed）主席鮑爾進一步暗示11月會議可能再度暫停升息，但並不排除利率可能再升的可能性。歐新社

美國聯準會（Fed）主席鮑爾19日表示，未來貨幣政策將「謹慎」前行，進一步暗示11月會議可能再度暫停升息，但並不排除利率可能再升的可能性。

鮑爾提到目前必須考慮諸多風險；但他也強調，過去18個月來升息的影響尚未充分顯現。他指出，「一系列不確定性，有舊有新，都使我們在平衡緊縮太過或緊縮太少的風險時，工作益發複雜。基於不確定性與風險，以及我們已經走了很遠，因此Fed目前是步步為營」。

他並表示，美國借貸成本大幅上升，也使Fed在評估利率還要上升多少以抑制通膨時，變得更加複雜，尤其是當通膨壓力仍持續存在於經濟的一些領域，以及勞動需求仍然居高之際」。

鮑爾談話之後，10年期公債殖利率一度衝到4.996％；2年期殖利反降3基點，報5.19%，主因市場預期11月會議不大可能升息。

鮑爾表示，Fed「注意到」殖利率上升，這可能對「貨幣政策路徑造成影響」；他並指出，最近借貸成本上升顯然不是在反映市場預期通膨升高，或是短期利率展望有所改變，而是在反映市場人士認為經濟比預期更為堅韌，或是因為交易商擔心財政赤字擴大。至於這是否會抵消Fed進一步升息的必要性，鮑爾表示「會有一點點」。

對於大幅升息之後經濟依然堅韌，鮑爾表示這可能是因為需求受利率變動的影響低於以往，或是因為利率還沒有「夠高，夠久」。他並暗示，現在短期「中性利率」可能比之前要高一些。

他表示，Fed將繼續觀察各項有關經濟成長還不夠緩慢，或勞動市場仍然緊俏的證據；若存在其中任何一項，則「貨幣政策可能有理由進一步緊縮」。

鮑爾 Fed

延伸閱讀

鮑爾講話+美債殖利率衝高 道瓊又跌250點

美暫停升息 預期升高

美股盤前重點／Fed主席鮑爾將發表談話、美10年期公債殖利率直逼5％

Fed暗示會再升息 他憂：年底股市又崩盤！眼紅酸1類人爽賺利息

相關新聞

特斯拉墨西哥設廠…執行長馬斯克猶豫 牽動台鏈投資計畫

特斯拉（Tesla）18日加入通用、福特等同業的審慎擴產行列，因經濟不確定性，且憂慮需求減緩。執行長馬斯克更直言，他擔心...

美晶片禁令升級打到誰？專家：這漏洞沒補反加速中國晶片發展

美國拜登政府本周宣布將加強出口管制人工智慧（AI）半導體晶片及製造設備，以阻止中國大陸取得或生產先進晶片。這是美國一年前宣布中國晶片禁售令的升級版。試圖彌補2022年出口管制的漏洞，同時也考量到日後的科技發展。 最新的出口限制擴大到涉及AI功能的所有晶片，並對其他類型的晶片製造設備實施控制。此外，美國將編製一份敏感晶片清單，要求製造商如果將清單中的晶片出售給中國等受限制國家，都必須通知美國政府。這些限制措施也針對伊朗和俄羅斯，將於30天內生效。 包括輝達、AMD和英特爾在內為AI產業製造晶片的製造商，預計都將受到這些規則的衝擊……

鮑爾講話+美債殖利率衝高 道瓊又跌250點

隨著華爾街解析聯準會主席鮑爾的評論，同時密切關注的債券殖利率接近關鍵里程碑，美股收跌。

大摩：美公債買點快要來了 10年期殖利率創16年新高

美國10年期公債殖利率持續衝高，19日直逼5%大關，再創2007年來最高水位，市場聚焦於聯準會（Fed）主席鮑爾19日稍...

美鬆綁委國石油制裁

美國局部解除對委內瑞拉的制裁措施，允許當地石油擴大流入全球市場，國際油價19日盤中因此下跌約2%。但唯恐以色列在加薩軍事...

印尼升息1碼 南韓不動

印尼央行19日宣布升息，在以巴衝突醞釀風險之際，採取動作來幫助提振印尼盾匯率，讓市場大感意外。同日南韓央行宣布按兵不動，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。