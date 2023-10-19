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英特爾CEO指台灣掌控八成先進晶片製造將招致災難 獻策兩建議

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
英特爾（Intel）執行長基辛格說，台灣掌控約八成先進晶片製造市場，將在地緣政治緊張惡化時引發災難。路透
英特爾（Intel）執行長基辛格說，台灣掌控約八成先進晶片製造市場，將在地緣政治緊張惡化時引發災難。路透

英特爾（Intel）執行長基辛格（Pat Gelsinger）18日表示，台灣掌控約八成先進晶片製造市場，將在地緣政治緊張惡化時引發災難，並且建議美國應該加快發放晶片法補助金、推行移民政策改革，才能能贏得晶片戰爭。

巴隆金融周刊（Barron's）報導，基辛格18日出席紐約經濟俱樂部的活動時表示，「石油蘊藏決定了過去50年的政策與世界地緣政治」，現在科技供應鏈是關鍵，「製造與研發未來50來更重要，所以我們開在我們希望的地方打造」。

2021年成為英特爾執行長的基辛格，過去30年都公開批判美國允許製造基地出口到亞洲的產業政策，巴隆周刊指出，這項政策的結果不是太好，現在美歐占全球先進晶片工廠的比率只有20%，遠低於1990年代的80%。

基辛格指出，現在光是台灣就掌控約80%的先進晶片製造市場，若地緣政治緊張惡化，將引發災難。他說，如果台灣遭封鎖好幾周，將使全球經濟停滯，「我們需要強韌的供應鏈，這些供應鏈必須在歐洲、必須在亞洲、也必須在美國」。

他認為，明確的政府支持是解方的重要環節，他自豪於英特爾在鼓吹國會通過「晶片與科學法」所扮演的角色，但還需要做更多事。

首先，美國必須加快發放晶片法的補助金，並資助科學研究。基辛格說，即便歐盟版本晶片法通過的時間比美國慢了一年，歐洲發放補貼的速度可能比美國快，美國晶片法是「二戰後最重要的產業政策環節」，但「我們都還沒提供資金，並且播下攸關未來幾十年領導地位的核心研究種子」。

其次，美國人才短缺。美國半導體產業協會（SIA）估算，美國晶片業到2030年時需要11.5萬個新工作，但約6.7萬個將補不滿。美國在其世界級的教育體系訓練外國人，但移民政策卻讓美國企業難以聘僱這些外國人，就算其中許多學生想在美國工作。

基辛格說，「如果你想在科技競賽維持領先，我們必須投資長期研究」，「我認為我們必須改變我們的移民政策，如果世界想把最棒最耀眼的人才送到我們這裡來， 我們必須允許他們留下」。

英特爾表示，在晶片業工作所需的技術領域中，美國大學培養的先進科學、科技、工程及數學（STEM）領域學生裡，外國人就占了超過六成，該公司支持提供綠卡給取得這些先進STEM學位的學生。

基辛格指出，若資金發放與政策改革方向正確，美國和歐洲在2030年時的先進晶片製造市場占有率，有望提高到50%，「我真誠認為這是最好的創新循環，結合優良的產業政策、以及好幾個創新領導與長期研究投資領域」。

美國 移民

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