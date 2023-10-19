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科林研發稱大陸業績並無實質影響 盤後股價仍大跌

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
大陸上季占科林研發（Lam）營收比率由去年同期的30%增為48%。科林研發官網
大陸上季占科林研發（Lam）營收比率由去年同期的30%增為48%。科林研發官網

晶片設備製造商科林研發（Lam）表示，美國剛宣布最新的出口管制措施，對該公司並無太大影響，中國大陸仍將是最主要市場。

9月24日的三個月，科林研發營收為35億美元，較去年同期衰減31.4％，但優於分析師原估的34.2億美元。

展望本季，受到記憶晶片領域需求疲弱的影響，營收介於34億美元到40億美元之間，與分析師原估的36.5億美元相去不遠。

科林研發盤後股價大跌逾5%，今年以來，科林研發股價已上漲53%。

中國大陸仍是科林業績的主要貢獻者，執行長 Tim Archer對前景仍表樂觀。他周三在法說會上說：「昨天的規定並沒有帶來新的變化。因此，我認為明年以至於未來，中國市場仍具有一定的持續性。他們有長遠的目標。」

美國政府2022年10月首度宣布半導體相關的出口限制，禁止美國公司未經許可向中國大陸外銷先進晶片設備，不過中國大陸仍然是科林研發營收的最大來源且不減反增，上季占營收比率由去年同期的30%增為48%。

Lam表示，上季大陸營收比率較高，部分原因是反映在總經環境困難的況下，其他地區客戶的設備支出普遍減緩。

財務長 Doug Bettinger 表示，其中以快閃記憶體生產設備營收最弱，理由是客戶近幾年來已普遍引進最新一代的設備。他並表示，由於先進晶片設備銷售「時機」的關係，科林研發業續較上季下滑，導致營收受到影響。

由於需求疲弱，三星電子、SK海力士、美光今年均已陸續減產。

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