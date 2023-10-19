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日媒曝台積熊本設廠令地價飆漲！人氣拉麵店聞香遷址 當地老店卻吹熄燈號

聯合新聞網／ 綜合報導
日媒曝台積在熊本設廠帶來的經濟效應和變化。圖為台積電興建中的熊本新廠。 路透
日媒曝台積在熊本設廠帶來的經濟效應和變化。圖為台積電興建中的熊本新廠。 路透

日本媒體報導，在快速推進的台積電熊本廠，在當地出現房價和地價飆升情形，使熊本市內的30年老店家看準未來的商機，願意搬遷到廠址位於的菊代町，但也有就位於菊代町的老店，因為房價飆升擔心付不起房租，毅然決然做出關門的決定。

根據日本《朝日電視台新聞》以「熊本的台灣半導體工廠泡沫，地價飆升使商家關門」為題，報導一家極受歡迎的熊本人氣拉麵店「天外天」，因為嗅到台積電熊本廠未來的商機可期，目前已關閉營業逾30年的熊本市總店，在8月時搬遷到菊代町。「天外天」老闆向媒體表示：「現在工廠建成了，我想白天的顧客數量會不斷增加」。

但也有一間在菊代町開了23年的平價蔬果店，因為憂心未來的房租會飆漲，讓店家老闆9月就決定關門，讓不少忠實顧客覺得難過。報導稱：「雖然地價飛漲帶來了泡沫，但現實是，一家多年來深受當地人喜愛的商店正在倒閉」。

台積電熊本廠附近的土地價格在今年飆漲了32.4%，漲幅名列日本第一，房價也跟著飆漲，目前幾乎是4倍，幾乎「比熊本市內還要高」。不動產公司透露，目前在廠區附近條件好的房子早就被人訂走，也有許多大樓正在施工中。

《朝日電視台新聞》報導，台積電在此地設工廠，帶動的經濟連鎖效應，讓當地的兼職計時工資達到「前所未有的待遇」，根據台積電8月公布的兼職清潔工招募徵才資料上，顯示時薪為1400日圓（280元台幣），且交通費另計；此外，包括台積電自聘保全人員及附近飯店招募的職缺數目也在增長，有人認為，台積電進駐熊本，帶動了該區薪資全面上漲的浪潮。

台積電 熊本 薪資 房價

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