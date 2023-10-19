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日本9月出口三個月來首度成長 對陸食品出口竟重摔58%

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
受到中國大陸禁止從日本進口水產品影響，日本9月對中國大陸的食品出口重摔58%。歐新社
受到中國大陸禁止從日本進口水產品影響，日本9月對中國大陸的食品出口重摔58%。歐新社

日本9月出口較去年同期成長4.3%，三個月來再度恢復成長，成長幅度也優於預期，可望支持日本經濟自疫情復甦。

財務省周四公布的9月出口成長幅度優於經濟專家原估的3.1%，相較之下，8月出口衰減0.8%。9月進口則下降16.3%，貿易順差規模為624億日圓。

外部需求保持韌性，日圓疲軟也增強日本出口產品的競爭力。不過，日本薪資成長落後物價漲幅，恐怕會讓居高不下的通膨持續影響國內需求。

大和證券經濟學家鈴木浩太說：「9月出口表現強勁，只是不確定能否維持下去。美國經濟目前處於強勁狀態，但可能會逐漸放緩。」

日本9月對中國大陸出口下滑6.2%，對美國和歐洲的出口均成長約13%。全世界尤其大陸經濟放緩，一直日本出口商的一大顧慮。福島核廢水排放問題加劇日中緊張關係，中方已禁止從日本進口水產品。

大和證券的鈴木指出，核廢水和美中緊張局勢等地緣政治風險，將繼續對中國大陸外銷造成壓力。「由於外銷至中國的半導體和其他電子元件遲未成長，預料對陸外銷會有一段時間保持疲軟」。

汽車出口占整體出口的18%，抵銷晶片相關產品出口的頹勢。日本9月對中國大陸的食品出口重摔58%。

日本經濟 核廢水

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