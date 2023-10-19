美元走強 市場關注Fed和中東動向 瑞郎走勢更強

美元指數周三上漲，反映美國10年期公債殖利率創下16年新高，投資人也關注哈瑪斯和以色列之間的戰爭是否有擴大的跡象。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）上漲0.3%至 106.565。歐元兌美元下跌0.4%至1.0535。美元兌日圓持穩於149.89，周三盤中高點為149.92。

瑞郎兌美元周三升值0.1%，兌歐元上漲0.5%，表現領先所有已開發國家貨幣。歐元兌瑞郎跌0.5%至0.9473，較2022年低點0.9410高約0.6%；若跌破這價位，歐元將達到2015年瑞士央行取消瑞郎對歐元匯率上限以來的最低價位。

市場關注中東的緊張局勢，美國總統拜登對以色列的短暫訪問未能平息對戰局蔓延的疑慮；以哈衝突已提振瑞郎和黃金，而地緣政治擔憂導致的避險情緒升級可能進一步為美元提供支撐。

FXStreet.com駐紐約的高級分析師Joseph Trevisani說：「我認為匯率走勢主要還是取決於利率，以及聯準會（Fed）堅定維持高利率以對抗通膨的努力。」

市場猜測Fed尚未結束升息，美國公債繼續下跌，推動基準10年期美國公債殖利率漲到4.902%，為2007年7月來的最高收盤水準。7月中以來，美國10年期公債殖利率已經攀升約120個基點，美元指數上漲約7%。

芝加哥商品交易所的FedWatch工具顯示，聯邦基金利率期貨交易商認為Fed年底前再次升息的機率為39%，但下個月升息的機率僅有6%。

Fed理事沃勒周三表示，他希望「等待、觀察並觀望」美國經濟是繼續保持強勢，還是會展現疲態。此番發言是一個有力的信號，暗示美聯儲不會在下次會議升息，但仍可能在未來升息。

紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯周三表示，利率需要在一段時間內保持高位，才能使通膨回到Fed所設2%的目標。