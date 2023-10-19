Netflix宣布漲價！訂戶狂增900萬 打擊共享帳號奏效 盤後飆13%

影音串流巨擘Netflix宣布對美國、英國和法國的部分訂閱方案漲價，同時公布上季訂閱戶數激增近900萬戶，寫下近年來最佳訂戶成長成績，消息激勵Netflix股價在18日盤後飆漲13%。

Netflix 18日表示，第3季新增876萬訂戶，遠超過華爾街分析師預期的600萬戶，使得總訂戶數達2.47億戶。Netflix還表示，預期本季有類似的新增訂戶數。

這家付費串流巨擘把訂戶數大增歸功於打擊帳號共享成功，以及持續讓新節目上檔，包括美國浪漫喜劇電影《一切始於一見鍾情》與日本影集《ONE PIECE》（航海王、海賊王） 。

Netflix上季締造自2020年第2季以來的最佳訂戶數成長成績，當時是全球疫情初起、封控措施使得串流訂閱激增。Netflix今年5月正式打擊帳號共享，投資人曾擔心Netflix可能流失客戶，然而打擊行動成功使新客戶人數激增，也沒有引發取消訂閱增加的情況。Netflix正邁向今年新增2,000萬訂戶，遠遠高於2022年不到900萬戶的增幅。

Netflix宣布，在美國的高級無廣告版訂閱方案月費調高3美元至22.99美元（約新台幣745元）；在英國則調升2英鎊至17.99英鎊，在法國調升2歐元至19.99歐元。

投資人熱烈擁抱這項消息，激勵Netflix股價盤後大漲近13%至每股389.25美元。

這家串流巨擘持續尋找方式提升營收，此時正面臨在美國的市場接近飽和，還要應付來自迪士尼、華納兄弟探索等其他公司的串流事業競爭。

PP Foresight分析師佩薩羅表示，第3季的成長是Netflix打擊帳密共享的證據，也是未來的成長機會，此時該公司正推動有廣告版訂閱方案。他說，該公司「全部的汽缸都點火了，近期的努力都朝正確方向」。

Netflix公布，第3季營收85.4億美元，符合分析師預估；每股盈餘3.73美元，高於分析師預期的3.49美元。

展望第4季，Netflix預期營收86.9億美元，略低於分析師預估的87.7億美元。

上季訂戶數大增來自歐洲、中東和非洲地區，新增近400萬訂戶。現在，Netflix七成的用戶是在美國以外。

Netflix盛讚美國影集《無照律師》（Suits）大為成功，這檔美國2011年至2019年在美國有線電視網播出的影集由英國哈利王子的妻子梅根演出，今夏在Netflix播映後連續12周榮登在美國的電影、原創電視和收購電視劇中收視率最高的影片。