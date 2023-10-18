美股未見高點 技術分析師：Nvidia逢低買進機會來啦

美國股市第4季展望如何？摩根士丹利策略師威爾遜堅持看空，預見美股將摔落10%。但看漲後市者仍大有人在，而且理由充足。

MarketWatch報導，華頓商學院教授席格爾表示，近年來美國公債價格崩跌，證明買債券規避通膨風險是押錯標的，投資人也忘了，上回價格震撼重創美股已是40年前的事，「股票證明是卓越的長期避險工具，股票抗通膨表現美極了，債券則不然」。

許多人預期第4季美股將大漲，有其根據。LPL Financial的數據顯示，第4季美股平均漲幅達4.2%，反映年終基金經理人作帳行情：搶進市場贏家股以美化全年績效表現。

Evercore ISI首席技術策略師羅斯也屬於看多陣營，他宣稱美股「高點尚未見到」，並向投資人推薦一些漲相佳的股票。

羅斯指出，11月對美股標普500指數、羅素2000指數和半導體股而言，是全年表現最佳月份，而那斯達克綜合指數11月至1月期間平均漲幅為6%。他預期蔈藉指數可能漲上4,430點，那麼下一站應是在年底前挑戰4,630點。

此外，10年期美債殖利率重返近期高點，標普500指數本周卻仍挺升，穩中趨堅可謂任何漲勢「好的開始」。

羅斯並指出，債券在股市的替代指標，像是公用事業股（可透過SPD特選公用事業ETF）、不動產投資信託和必需性消費股，已見到「恐慌谷底」且「與債券價格底部一致」，如果這些指標股真的落底，那麼債券價格觸底也不遠了。

羅斯預期，股市「廣度」可望擴大，也就是上漲股票家數多於下跌家數，那對羅素2000指數、零售股（可以SPDR標普零售ETF代表）、區域性銀行（SPDR標普區域性銀行ETF）來說，將是買進訊號。

這位技術策略師也指出，現在是買運輸股的好時機，因為航空股「已位於熊市低點而且嚴重超賣」，鐵路股則已觸底回升，卡車貨運股持續攀漲。

至於科技股，羅斯鍾愛買半導體股，因為這類股11月平均漲幅可達7%，而輝達（Nvidia）最近遭遇賣壓或許提供投資人機會。他也青睞一些軟體股，像是微軟、Zscaler、MongoDB、Intuit、甲骨文（Oracle）、奧多比（Adobe）、CrowdStike和Palo Alto Networks。

羅斯說：「科技股強者恆強，弱者也將變強。」