膽子夠大嗎？專家估算 此刻押注美債報酬高、風險低

美國長期公債遭遇歷史性賣壓，有些價格已腰斬，吸引逢低承接買盤。據一些交易員估算，以目前的殖利率水準押注美債，大有機會靠價格劇烈波動大賺一筆，比持有10年期或30年期美債並抱到債券到期賺的收益可觀多了。

「非對稱性」展望：低風險、高報酬

MarketWatch報導，Arcana創辦人兼執行長佛克華理士表示，以現在的殖利率水準押注美國長期公債，理論上，未來一旦價格大漲（意味走勢反向的殖利率陡降），投資人大賺的機率，遠大於債券價格若進一步重挫招致的損失。

曾任Citadel投資組合經理人的佛克華理士解釋，債券殖利率與價格的關係如何導致這種「非對稱性」報酬展望。所謂「非對稱性」，指的是殖利率若暴跌50個基點，投資人因此賺進的資本利得，將遠遠超過因殖利率竄升50個基點而蒙受的損失。債券殖利率與價格走勢相反。

據他估算，上述理論性報酬若套用在息票利率5%的30年期美國公債上，則殖利率如果下跌50個基點，持有這種美國公債的投資人可獲得13%的總回報率；若殖利率反而飆升50個基點，則投資人只損失2.6%。

FactSet的數據顯示，美國最新發行30年期公債的息票利率為4.125%。

算法未必周全但凸顯潛在報酬可觀

佛克華理士算出的結果，在社群媒體上引起熱烈辯論。其他專家指出，這樣算出的報酬，有以偏蓋全之嫌。

避險基金界老將、Damped Spring Advisors創辦人康斯坦就說，這種算法一旦把「機會成本」算進去，吸引力就大減。假設持有殖利率5.4%的1年期美債，未來12個月可獲得5.4%的報酬率，同時免除債券價格擺盪的風險（因為理論上是買來抱至到期），那麼佛克華理士說的「非對稱性」隨之消失。

佛克華理士坦承，康斯坦的說法有憑有據。但對透過iShares 20年期以上美國公債ETF（代碼TLT）押注美債，或甚至透過選擇權或美債期貨運用槓桿的交易員而言，絕對報酬金額可能更重要。

當然，這種債市理論對價格最終走向的影響微乎其微。分析師指出，眾多其他因素，包括通膨預期、美國經濟數據、美國債務升高、跡象顯示投資人要求更高的期限溢價等，對債券價格影響更大。更何況，債券現在價格便宜，不表示日後不會跌得更便宜。

佛克華理士說：「這些與債券如何定價都無關，那是押注方向的交易員要煩惱的問題。這只是對潛在結果的一種描述。」

兩種概念描述債券價格與殖利率的關係

他並說明，上述潛在報酬是依據兩種概念算出來的，投資人通常用這些概念來量化、描述債券殖利率與價格之間的關係。

第一種概念是所謂「存續期間」（duration），意指債券殖利率每變動1個百分點，估計債券價格相應的變化。但此概念無法解釋，債券價格敏感度也會隨殖利率起伏而改變。

第二種概念可說明這點，即「凸性」（convexity），指的是潛在報酬不是呈線性分布，而是呈曲線分布，導致非對稱性報酬展望增濃。

種種跡象指向美債賣壓近尾聲

美債殖利率升勢已延續數月之久，導致價格下跌。但最近跡象顯示美債賣壓或許已接近尾聲。

FactSet資料顯示，9月期間，TLT資金淨流入9億美元，寫下2023年最大單月資金流入紀錄。

美銀（BofA）最近訪調基金經理人的結果也顯示，56%的受訪者預料一年後美債殖利率將回落。

瑞銀和高盛策略師最近表示，此刻美債殖利率不是「接近」就是「位於」周期高點，遲早會觸頂下滑。

高盛資產管理公司固定收益策略師團隊說：「隨著風險性資產估值大致與現行總經評估一致，而利率已升至周期高點，我們認為近期對利差和債券殖利率的風險偏向降低，尤其考量未來出爐的經濟數據可能不如預期，或甚至十分疲弱。」

美債17日（周二）賣壓再現，殖利率又回升到接近16年高峰。10年期美債殖利率躍升14.5個基點至4.853%，30年期美債殖利率勁揚8.6個基點，報4.949%。