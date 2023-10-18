馬斯克旗下X平台 將在紐菲測試向未驗證新用戶收費

美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk）旗下社群媒體平台X（前名為推特），將在紐西蘭和菲律賓推出一項試驗計畫，開始向未經驗證的新用戶收費。

華爾街日報（WSJ）報導，X在17日表示，將在紐西蘭和菲律賓測試新的「不是機器人」（Not a Bot）計畫，未經驗證的新用戶每年須支付1美元的訂閱費，才能發布貼文並與其他貼文互動，現有用戶則不受影響。

X在一篇文章說，「開發這項新測試，是為了支持我們在減少垃圾訊息、降低對我們平台的操縱及機器人活動的原已成功努力，同時以收取少量費用，平衡平台的可取得性，而非驅動獲利」，「到目前為止，訂閱選項已證實是大規模有效的主要解決方案」。

目前還不清楚這項計畫是否、或何時可能擴展到其他國家。

近一年前以440億美元收購推特的馬斯克，上個月提出了向用戶收費的想法，作為排除虛假和垃圾帳戶的方式之一。

X目前的訂閱計畫為X Premium（前身為Twitter Blue，推特藍勾勾）每月收費8美元，包括驗證和提高貼文的可見度。