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英特爾CEO：美國能贏得對中國AI競賽 科技熱潮來了

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
英特爾（Intel）執行長基辛格（Pat Gelsinger）說，AI將帶動十年的經濟成長，以及龐大的科技投資浪潮，有信心美國正贏得與中國大陸之間的AI競賽。路透
英特爾（Intel）執行長基辛格（Pat Gelsinger）說，AI將帶動十年的經濟成長，以及龐大的科技投資浪潮，有信心美國正贏得與中國大陸之間的AI競賽。路透

美國晶片大廠英特爾（Intel）執行長基辛格（Pat Gelsinger）17日說，人工智慧（AI）將帶動十年的經濟成長，以及龐大的科技投資浪潮，並且有信心美國正贏得與中國大陸之間的AI競賽。

基辛格在紐約經濟俱樂部的一場活動上，發表了對AI驅動未來的樂觀願景，「我相信（AI）將是經濟成長的驅動力，促成十年的資源調整與投資」，「將出現投資循環、催生出新企業，擁抱AI的企業將搭上成長」。

他說，這個趨勢帶來的轉型影響，如同網路，為社會帶來超凡的生產力成長，演算法科技、數據分析及運算能力近年已促成龐大進展，他預期會有更多創新，包括使用並生成動畫、影像及文字的能力增強，「你將每兩年看到AI的重大演算法突破，造成待解決的新型態問題」，「我們將看到運算效能爆發，（業界）將為頂尖AI打造超凡的運算中心」。

基辛格也有信心美國能維持在AI科技與創新的領先地位，面對各界擔心中國大陸可能因政府政策與能取得大量數據而贏得AI競賽，他說：「我們（過去）在AI競賽失敗了嗎？沒有，所有偉大的AI創新都來自美國民主社會。」「開放、創新及研究導向的社會贏了。」

受美國加強管制晶片出口影響，英特爾股價17日收跌1.4%。

英特爾 AI

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