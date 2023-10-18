威騰鎧俠快閃記憶體業務合併傳遇阻 SK海力士找軟銀談
美國記憶體晶片大廠威騰（Western Digital）與日本同業鎧俠（Kioxia）有關合併快閃記憶體業務的潛在交易，傳出南韓SK海力士反對，威騰股價應聲下跌4.7%。
彭博資訊上月報導，威騰和鎧俠一直協商合併事宜，鎧俠的銀行並為該交易安排融資。威騰硬碟業務可望維持獨立，不屬於交易的一部分。但根據日經新聞，鎧俠的間接股東SK海力士對該計畫心存疑慮，已與軟銀集團接洽，希望在交易失敗後合作。
截至紐約交易所收盤，威騰股價下跌3.52%至44.14美元。該股股價今年來上漲40.53%。
威騰和鎧俠最初計劃8月達成合併協議，但討論在雙方敲定細節時陷入僵局。兩家公司已經成立了一家生產快閃記憶體晶片的合資企業，聯手有助他們在市場上挑戰三星電子。
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