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威騰鎧俠快閃記憶體業務合併傳遇阻 SK海力士找軟銀談

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
威騰鎧俠的快閃記憶體業務合併傳出遇到間接股東SK海力士的阻力。路透
威騰鎧俠的快閃記憶體業務合併傳出遇到間接股東SK海力士的阻力。路透

美國記憶體晶片大廠威騰（Western Digital）與日本同業鎧俠（Kioxia）有關合併快閃記憶體業務的潛在交易，傳出南韓SK海力士反對，威騰股價應聲下跌4.7%。

彭博資訊上月報導，威騰和鎧俠一直協商合併事宜，鎧俠的銀行並為該交易安排融資。威騰硬碟業務可望維持獨立，不屬於交易的一部分。但根據日經新聞，鎧俠的間接股東SK海力士對該計畫心存疑慮，已與軟銀集團接洽，希望在交易失敗後合作。

截至紐約交易所收盤，威騰股價下跌3.52%至44.14美元。該股股價今年來上漲40.53%。

威騰和鎧俠最初計劃8月達成合併協議，但討論在雙方敲定細節時陷入僵局。兩家公司已經成立了一家生產快閃記憶體晶片的合資企業，聯手有助他們在市場上挑戰三星電子。

軟銀集團 快閃記憶體

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