美新發布經濟數據持續強勁 可能促Fed再度升息

美國9月零售銷售增幅超過所有預測、工業產值成長走強，這是具有韌性的美國消費者支出有助製造業回穩的最新證據。

美國商務部的數據顯示，未經通膨調整的零售銷售總額成長0.7%，而數據在前兩個月已經上修。用於計算國內生產毛額（GDP）報告中商品支出的所謂控制組銷售，成長是優於預期的0.6%。

繼顯示9月通膨居高不下以及就業成長飆升的數據之後，強勁的消費需求可能促使聯準會再次升息。高盛集團、摩根大通、摩根士丹利等投行的經濟學家紛紛提高對第3季GDP的追蹤預估值。

美國10年期公債殖利率躍至2007年以來最高，標普500指數下跌。交易員增加對未來幾個月升息的押注，並將對首次降息的押注延至2024年稍晚。

銷售成長說明消費者仍在為經濟做出貢獻，似乎並未因高物價而卻步。支出因受強勁勞動市場推動而成長，無視經濟學家有關疫情相關家庭儲蓄下降導致放緩的預期。

Inflation Insights LLC總裁Omair Sharif在一份報告中表示，「美國消費者縮手被嚴重誇大」，包括修訂後的控制組銷售數據在內，「這是一份顯示消費者支出持續強勁全面都好的報告」。

截至9月的三個月，剔除食品服務、汽車經銷商、建材店和加油站的控制組銷售，年化成長6.4%。這是自2022年6月以來最大季末漲幅。

堅挺的需求正協助強化美國製造商。聯準會一項衡量美國製造業產值的指數在9月升到近五年來最高，礦業和製造業領漲。上個月製造業產出受到消費品和建築供應品產值雙雙回升的提振。

7到9月間，工業產值主要受到公用事業產出激增以及礦業回暖的推動，包括石油和天然氣開采增加。隨著零售商在協調庫存與需求方面取得進展，製造業也一定程度上找到立足點。

BMO Capital Markets高級經濟學家Priscilla Thiagamoorthy撰寫報告中表示，「儘管存在一些阻力（包括美國聯合汽車工會），但強大的美國消費者繼續推動需求，並為工廠繼續前進提供助力」。

他還說：「雖然這可能不足以讓聯準會在11月停止觀望立場，但富有韌性的美國經濟意味聯準會為經濟降溫和恢復物價穩定的工作可能尚未完成。」

9月，13個零售類別中有8類出現銷售成長，包括餐館、汽車經銷商和個人護理用品店。9月機動車銷售成長1%，創四個月來最大增幅，儘管融資利率上升。

周二的零售銷售數據顯示，報告中唯一的服務業類別——餐館和酒吧上月成長0.9%。

Morning Consult LLC高級經濟學家Kayla Bruun表示，「只要企業繼續生產和招聘，且消費者持續支出，就可能相對形成一個良性循環。因為通膨和利率帶來的不利因素，你以為這種循環會崩盤，但它似乎正發揮作用。」

儘管通膨率仍遠高於聯準會的2%目標，但包括服飾和家具在內主要消費品價格上月大幅下滑。物價下跌有助解釋9月服飾零售商和家電商銷售額為何較為有限。9月服裝店銷售額下降0.8%，為六個月來首度下降。

零售數據主要反映商品方面的支出，因此這份報告提供的內容有限。9月商品和服務的實際支出數據將於本月稍晚發布。

周二公布的另一份數據顯示美國住宅建築商信心指數在10月份跌至九個月低點。由於抵押貸款利率上升、房價居高不下，過去一年的大部分時間情緒和銷售均承壓。