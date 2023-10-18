布蘭特油價小漲、逆轉盤中跌勢 金價也收紅

國際油價周二（17日）在經歷了震盪的一天後，收盤小幅走高，投資人評估美國的外交努力和總統拜登總統的以色列之行能否阻止中東衝突升級；不過，中東局勢的不確定性助長了避險需求，黃金價格上漲。

布蘭特油價上漲

布蘭特原油12月期貨收盤上漲0.25美元，漲幅0.28%，報每桶89.90美元；西德州原油11月期貨持平於每桶86.66美元。

西德州原油全天在近2美元的區間波動後收盤持平。拜登將於周三前往以色列以示支持。同時，由於以色列仍計劃對加薩發動地面戰，市場繼續處於緊張狀態。

OANDA高級市場分析師Edward Moya說：「油價搖擺不定，能源交易商正在觀望美國的外交努力能否成功阻止以色列-哈瑪斯衝突演變成更廣泛的地區戰爭。」

稍早，俄羅斯央行重申該國預期石油輸出國組織與盟國（OPEC+）可能考慮在2024年初提高產量後，油價下跌超過1%，隨後收復失地。此後不久，俄羅斯副總理諾瓦克表示，現在談論OPEC+在11月會議上可能做出什麼決定仍為時過早。

另外，委內瑞拉政府預料周二稍晚與美國支持的反對派在巴巴多斯簽署一項協議，以委內瑞拉改善明年選舉環境為條件，該協議可能為美國放鬆對該國的制裁鋪平道路，這可能促進委國石油出口，因此受到原油交易員的密切關注。

金價小幅收漲

現貨黃金價格17日收盤上漲0.16%，報每英兩1,920.36美元；美國黃金期貨結算價報每英兩1,935.7美元，上漲0.1%。

Gainesville Coins首席市場分析師Everett Millman表示，在出現某種停火或局勢緩和之前，黃金將在1,900美元區間上方徘徊。黃金被認為是對政治和金融不確定性的避險工具，10月迄今金價已上漲超過4%。

德國商業銀行在一份報告中稱，但如果事態沒有升級，黃金進一步上漲的潛力可能仍有限，美國降息時間可能晚於預期，該行重申12月底金價處於每英兩1,900美元和2024年底達到每英兩2,100美元的預測。

鮑爾周四的發言可能會讓人們對聯準會的貨幣政策路徑有更多了解，此前最近幾位決策者做出了鴿派發言。

Millman補充道，即便不會很快降息，如果有跡象顯示聯準會即將結束本輪升息周期，也將有利於黃金。

美國10年期公債殖利率觸及逾一周最高，這限制了金價漲幅。

白銀上漲1%，至每英兩22.81美元；白金上漲0.5%，至896.47美元。鈀金下跌0.6%，報1,136.13美元。