美股持平靠銀行股支撐 那指收黑 輝達重挫近5%

美股標普500指數周二（17日）幾乎持平，但那斯達克指數收跌，因公債殖利率上升，加上拜登政府宣布計劃阻止對中國大陸出口先進的人工智慧（AI）晶片，半導體類股下跌。

道瓊工業指數17日收盤上漲13.11點，漲幅0.04%，報33,997.65點；標普500指數收盤下跌0.43點，跌幅0.01%，報4,373.2點；那斯達克指數下跌34.24點，跌幅0.25%，報13,533.75點。

費城半導體指數跌0.8%至3,474.66點。輝達（Nvidia）股價重挫4.68%至每股439.38美元，儘管這家全球市值最高的晶片製造商表示，預期美國的出口限制措施近期不會對其財務業績產生重大影響。

由於經濟數據強勁，美國公債殖利率跳漲。殖利率上漲為投資人提供了相對較高的無風險公債收益，因而削弱了股票的吸引力。

不過，包括美國銀行在內企業公布的樂觀財報幫助限制了股市的跌幅，美銀在公布財報後股價上漲2.3%。金融類股上漲0.6%，是標普500指數中漲幅最大的類股之一。

Spartan Capital Securities首席市場經濟學家Peter Cardillo說：「今天公布財報的大多數主要公司的業績都相當不錯......但隨著殖利率走高，股市大盤指數遭遇阻力。」

經濟數據方面，美國9月零售銷售增幅超預期，因家庭增加了購買汽車、以及在餐館和酒吧的消費。另一項數據顯示，9月美國製造業產出增幅超預期。

Ameriprise Financial首席市場策略師Anthony Saglimbene表示：「好消息對股市來說可能是壞消息，因為這意味著聯準會將在更長時間內維持較高利率，或許會在一定程度上延後2024年降息的預期。」

投資者仍在焦急地關注中東的消息。加薩一家醫院發生爆炸導致約500名巴勒斯坦人喪生，而美國總統拜登將於周三訪問以色列，對以色列對哈馬斯的戰爭表示支持。

其他財報消息方面，洛克希德馬丁收盤上漲0.2%，此前這家美國國防承包商公布的第3季營收和獲利都優於預期。

高盛集團第3季獲利降幅低於預期，但股價下跌1.6%。

美國第3季財報季才剛剛開始。倫敦證券交易所集團（LSEG）周五的數據顯示，分析師預期第3季標普500指數成分股公司整體獲利比去年同期成長2.2%。