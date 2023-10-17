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宏達電在美國無線專利官司被陪審團裁定應賠890萬美元

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
陪審團裁定宏達電為蓄意侵權，法官可能因此加倍賠償金。路透
陪審團裁定宏達電為蓄意侵權，法官可能因此加倍賠償金。路透

美國德拉瓦州聯邦法院陪審團周一裁定，宏達電（2498）侵犯盧森堡專利授權公司 3G Licensing擁有的無線通訊專利，應支付超過8,900萬美元的賠償金。

經過為期五天的審判後，陪審團裁定，宏達電智慧手機用於LTE網路上傳數據的技術，侵犯3G Licensing公司在相似技術上的專利權。

陪審團並裁定宏達電為蓄意侵權，法官Gregory Williams可能因此將賠償金加倍。

宏達電發言人表示，對判決結果感到失望，將「評估並尋求所有可用的救濟辦法」。

3G Licensing和宏達電的授權談判破裂後，2017年對宏達電提告，指控宏達電支援LTE的One、Bolt、Desire在內多款智慧手機侵犯該公司攸關無線標準的兩項專利。宏達電否認指控，並主張這些專利無效。

3G Licensing也宣稱採用宏達電技術的Google Pixel手機也侵犯專利，但Google並未列為此案的被告。

負責開發這種專利技術的法國電信公司 Orange也是本案的原告。另一個原告荷蘭電信業者 KPN已於5月和宏達電達成和解。

專利 美國 宏達電

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