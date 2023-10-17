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高盛CEO放棄熱愛的DJ演出嗜好 只因不想讓董事們有話說

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
高盛執行長蘇德巍（David Solomon）傳出已決定停止在吸引眾人目光的公開活動中進行DJ表演。美聯社
高盛執行長蘇德巍（David Solomon）傳出已決定停止在吸引眾人目光的公開活動中進行DJ表演。美聯社

高盛執行長蘇德巍（David Solomon）熱愛DJ演出，過往每到周末就會化身夜店DJ，還曾出過專輯。但最新報導引述消息人士說法，蘇德巍已決定停止在吸引眾人目光的公開活動中進行DJ表演，原因是招致批評，認為他的嗜好讓他從領導這家華爾街巨擘的工作分心。

英國金融時報報導，儘管多采多姿的DJ兼職工作讓蘇德巍的公眾形象變得柔軟，但後來卻成為高盛內部批評他的焦點，銀行內部人士對他策略失誤和調降薪資感到不滿。

消息人士說，61歲的蘇德巍大約一年前決定不再進行DJ演出，原因是會引發不必要的媒體關注。

蘇德巍最後一次公開的活動是2022年7月在芝加哥Lollapalooza為期四天的音樂節中做DJ表演

對於蘇德巍不再表演，高盛發言人弗拉托表示：「這不是新聞。大衛（蘇德巍）已有超過一年沒有進行公開的DJ表演，我們過去已多次證實。」「音樂並沒有讓大衛從工作分心。媒體的關注造成了分心。」

金融時報先前的報導指出，蘇德巍的DJ演出引發高盛董事會的檢視。值得注意的是，有些人對他2019年決定在比利時電子音樂節Tomorrowland登台感到不安，因為該音樂節牽扯不少吸毒的負面印象。

蘇德巍也在2020年為一場DJ演出向高盛的董事會道歉，因為當時他在紐約漢普頓度假區的活動中擔任DJ，被批評無視新冠疫情期間的社交距離規則。

蘇德巍在2018年獲任命為執行長，此後試圖推動高盛業務多元化，不再只聚焦投資銀行與交易業務，同時擴展至波動度較小的資產與財富管理領域。

但在過去一年左右，他面臨了高盛最具挑戰的時期，包括獲利下滑、一些高層人士離職，以及一連串質疑他經營策略的新聞報導。在第2季，高盛寫下三年來最低單季獲利，原因是撤出消費者金融業務衍生高昂成本，再加上整個產業的交易案與交易行動減緩。高盛將在17日公布第3季財報。

蘇德巍對DJ表演的興趣始於十多年前他為拉斯維加斯一家賭場進行融資交易。然而在華爾街圈子內，進行DJ表演是種不太尋常的嗜好。蘇德巍曾說，他演出的所得都會捐給慈善機構，用於對抗毒品成癮。

華爾街 高盛

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