道瓊大漲314點 各方力阻以哈衝突擴大 避險需求轉淡

美國股市三大指數周一全面齊揚，多方力阻以色列和哈瑪斯衝突擴大，投資人認為雙方衝突不至對全球經濟造成重大影響。

華爾街避險買盤力道減弱，美國總統拜登考慮訪問以色列以防戰事擴大；美國國務卿布林肯也在中東斡旋；俄羅斯總統普亭與埃及、敘利亞、伊朗和巴勒斯坦領導人通話，克里姆林宮表示，各方就停火的必要性達成了「一致意見」。他也和以色列總理尼坦雅胡通話。

道瓊工業指數大漲314.25點，漲幅0.9%，收在33,984.54點；標普500指數上漲45.85點，漲幅1.1%，報4,373.63點；那斯達克綜合指數大漲160.75點，漲幅1.2%，以13,567.98點作收。

此外，對經濟敏感的道瓊運輸類指數大漲1.9%，創7月下旬以來最大單日幅，羅素2000小型股指數也大漲1.6%。標普500指數各大類股全面上漲，必需消費品類股漲幅居前。

BMO Capital Markets美國利率策略主管Ian Lyngen表示，「價格走勢並非反映投資人對以巴衝突的預期改善，而是反映衝突沒有明顯升高。」

黃金和美國公債回落。10交割的黃金期貨下跌0.3%，至每英兩1,921.1美元，上周五上漲3.1%，創下2022年12月來最大單日漲幅。美國10年期公債殖利率從上周五的4.628%上升至4.709%。布蘭特原油期貨周一下跌1.4%，至每桶89.65美元。

費城聯邦準備銀行總裁哈克重申他上周五的觀點，即聯準會（Fed）很可能已經結束了升息周期。

嘉信理財大漲4.7%，這家證券公司上季獲利降幅小於預期。大型銀行高盛、美國銀行、摩根士丹利、嬌生、電動車製造商特斯拉，以及Netflix將在本周公布財報。

根據倫敦證券交易所集團(LSEG)周五的數據，標普500指數成分股公司第3季獲利預料較去年同期成長2.2%，高於一周前預料的1.3%。

彭博行業研究匯總的分析師預估，標普500指數中市值最大的五家公司蘋果、微軟、Alphabet、亞馬遜和輝達（Nvidia）獲利較去年同期平均增加34%。

LPL Financial首席全球策略師Quincy Krosby說：「至少從今天來看，市場認為本財報季和本周的財報將更為強勁。」

Lululemon Athletica 大漲10.3%，收在近兩年最高，因為這家運動服裝製造商將於本周被納入標普500指數，取代動視暴雪。

輝瑞( Pfizer）漲3.6%，此前這家製藥巨人下修2023營收預測區間，理由是其新冠藥品和疫苗的銷售額低於預期，但同時也宣布了削減成本的措施，到2024年底要至少節省35億美元。這一消息拖累其他疫苗生產商，莫德納（Moderna ）跌6.5%，Novavax 跌6%。