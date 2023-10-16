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憂美國利率將更高 亞洲新興經濟體祭「捍衛匯率」新招

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
亞洲新興經濟體擔心美國利率將更高、更久，加上全球緊張局勢升高可能拖累風險性資產，同時又要避免消耗過多外匯存底，於是紛紛改用一些創新的作法，以捍衛本國貨幣的匯率。 美聯社
亞洲新興經濟體擔心美國利率將更高、更久，加上全球緊張局勢升高可能拖累風險性資產，同時又要避免消耗過多外匯存底，於是紛紛改用一些創新的作法，以捍衛本國貨幣的匯率。 美聯社

亞洲各新興經濟體擔心美國利率將更高、更久，以及全球緊張升高可能拖累風險性資產，同時又要避免消耗過多外匯存底，於是紛紛改用一些創新的作法，來捍衛本身貨幣的匯率。

彭博資訊報導，由於亞洲各國的基準利率比其他地區新興經濟體普遍偏低，與美國的利率差距更大，因此資金外流的風險更高。

為保衛盧比匯率，印度央行今年已大量消耗外匯存底。央行於10月6日會議後，宣布將發行更多盧比公債來吸乾游資，推升公債殖利率，以拉抬盧比匯率。印尼則是從9月開始發行央行印尼盾公債，吸引外資流入，並支撐印尼盾。

中國大陸在境外發行的人民幣公債金額創新高，以提高市場對人民幣的需求。大陸當局上周宣布本季將發行260億人民幣公債，使今年發行總額創下550億人民幣新高紀錄。投資機構認為主要是為了增強人民幣需求，以支持人民幣匯率。另外人民銀行9月曾干預離岸匯市，提高香港銀行間人民幣拆款利率，使投資人放空人民幣的意願下降。

法國東方匯理銀行分析師指出，印尼與印度加發高殖利率的本國貨幣公債，以鼓勵資金流入，「是一種既能支撐本國貨幣，又不必使用外匯存底的新作法。這招相當精明」。

採用這些創新作法，使各國央行不必在忍受貨幣貶值，消耗外匯存底，或提高利率傷害經濟成長之間，做出痛苦的選擇。

這些作法雖不能完全代替匯市干預，但可以減少外匯存底的消耗量；分析師指出，大部分亞洲新興經濟體的外匯存底適足率已不成問題。

美國 外匯 印尼 人民幣

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