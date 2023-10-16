快訊

父親吃炸蝦老是只吃蝦尾 她長大知道真相嘆「自己太傻」

嘉義火災屋內曝光！大人不在臥室反鎖 消防員破門急往床上「撈出」2童已無生命跡象

為晶片需求觸底添證據 南韓NAND出口一年來首回升

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
南韓NAND快閃記憶體9月出口成長5.6%，一年來首見恢復出口成長。美聯社
南韓NAND快閃記憶體9月出口成長5.6%，一年來首見恢復出口成長。美聯社

南韓NAND快閃記憶體的出口一年來首見回升，為半導體需求下滑的局面正在觸底增添證據。

南韓貿易部16日公布，9月NAND快閃記憶體出口比一年前成長5.6%，逆轉8月出口下滑8.9%的頹勢，這也是一年來數據首見回升；記憶體晶片市場的另一大支柱DRAM 9月出口年比下滑24.6%，減幅較8月的35.2%收斂。

記憶晶片是南韓一大出口品項，南韓極為仰賴全球對科技產品的需求。雖然NAND獲利度不如DRAM豐厚，但NAND能在不用電力的情況下保留數據，可用於記憶卡、數位相機和其他可攜式裝置等產品。

南韓決策官員正寄望晶片需求回升，以便支撐經濟成長，此時全球利率預料將維持更高更久，不利整體需求。三星電子和SK海力士控制了全球記憶體市場的多數市占。

根據南韓貿易部的數據，南韓9月對中國大陸的整體半導體出口依然低迷，比一年前下滑22.7%；對歐盟的半導體出口則大增56.5%，但對美國下滑30.5%。

南韓 半導體 晶片

延伸閱讀

業界研判：華為突破美國晶片禁令 ASML暗中助攻

美堵晶片禁令漏洞新規可能本周發布 Nvidia H800也危險

台積電能否取得三星、海力士永久豁免待遇？經長：須由美方宣布

美鬆綁禁令 允韓企三星、海力士在中製晶片

相關新聞

美經濟軟著陸 機率升高

美國經濟意外堅韌，使軟著陸的機率升高，但也使美國利率可能更高、更久，加上美元強勢，已對其他國家造成威脅。另外，今年夏季以...

為晶片需求觸底添證據 南韓NAND出口一年來首回升

南韓NAND快閃記憶體的出口一年來首見回升，為半導體需求下滑的局面正在觸底增添證據。

新研究：寒冷天氣 較有益於特斯拉電池的健康

雖然低溫通常與電池性能下降有關，南韓今年稍早甚至以特斯拉未告知車主，電池續航力在寒冷天氣下會縮短為由，開罰該公司220萬...

債務累累 美國大型連鎖藥局Rite Aid聲請破產

美國最大連鎖藥局之一的Rite Aid已聲請破產，尋求重組包含Opioid類藥物負債在內的債務。

三星一拿到美豁免就下單採購設備 傳將升級西安NAND廠

首爾經濟日報引述產業人士報導，三星電子在獲得美國允許，無限期豁免於美國對中國大陸實施的半導體設備出口限制措施後，三星將讓...

蘋果17日發表新款iPad？有傳聞說只有更新Apple Pencil

儘管有關蘋果公司可能最快本周二（17日）推出新款iPad平板電腦，但最新傳言指出，蘋果只會推出新的觸控筆 Apple P...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。