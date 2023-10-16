為晶片需求觸底添證據 南韓NAND出口一年來首回升

南韓NAND快閃記憶體的出口一年來首見回升，為半導體需求下滑的局面正在觸底增添證據。

南韓貿易部16日公布，9月NAND快閃記憶體出口比一年前成長5.6%，逆轉8月出口下滑8.9%的頹勢，這也是一年來數據首見回升；記憶體晶片市場的另一大支柱DRAM 9月出口年比下滑24.6%，減幅較8月的35.2%收斂。

記憶晶片是南韓一大出口品項，南韓極為仰賴全球對科技產品的需求。雖然NAND獲利度不如DRAM豐厚，但NAND能在不用電力的情況下保留數據，可用於記憶卡、數位相機和其他可攜式裝置等產品。

南韓決策官員正寄望晶片需求回升，以便支撐經濟成長，此時全球利率預料將維持更高更久，不利整體需求。三星電子和SK海力士控制了全球記憶體市場的多數市占。

根據南韓貿易部的數據，南韓9月對中國大陸的整體半導體出口依然低迷，比一年前下滑22.7%；對歐盟的半導體出口則大增56.5%，但對美國下滑30.5%。