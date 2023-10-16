防AI晶片規避限制輸往中國 美官員表示將訂新規

美國官員表示，美國將採取措施阻止本國晶片製造商規避政府限制向中國出售產品，這是拜登政府將有效阻止更多人工智慧（AI）晶片出口行動的一部分。

美國自去年10月起，全面限制向中國出口先進晶片和晶片製造設備，此一由路透社首度報導細節的新規定，將加入去年所設的限制中。

其他知情人士表示，預計新規定將於本週發布，不過此類規定的發布時間經常延遲。

這位不願透露姓名的官員表示，新規定將阻擋一些恰好低於當前技術參數的人工智慧晶片，同時要求公司報告其他晶片的出貨量。

負責監督出口管制的美國商務部發言人拒絕對此發表評論。

美國最新對輸往中國技術的管制，恰逢華盛頓努力解凍世界最大兩個經濟體之間的困難關係。

近幾個月以來，拜登政府幾位高級官員與中國對口官員會面，但最新規定可能會使外交努力變得更為複雜。

去年，美國政府所設的限制使得全球最有價值的晶片製造商輝達（Nvidia），無法向中國客戶提供兩款最先進的人工智慧晶片，這些晶片已成為開發聊天機器人和其他人工智慧系統的工業標準。

但輝達很快就針對中國市場供應新晶片，這些新晶片較沒那麼精密，同時也繞過了美國出口管制。

這些輸往中國的新晶片，其中一款名為H800，它在用於人工智慧所使用的某些設定下，與禁止輸往中國的H100晶片擁有相同運算能力。根據路透社看到的規格表，H800的一些關鍵功能仍然受到限制。

這位官員表示，美國現在計劃發布新的人工智慧指導原則，將管制目前尚未採集到的某些先進資料中心人工智慧晶片。

雖然美國官員拒絕透露哪些額外晶片將遭到禁止，但半導體消息人士暗示輝達的H800晶片，即是政府想要阻止的目標。

這位官員表示，用於筆記型電腦等消費性產品的晶片，將不會受到新規限制。

這名官員表示，公司在供應最強大消費晶片的訂單時，需告知商務部這些晶片不會被用於威脅國家安全。

隨著技術不斷發展，2022年10月晶片輸出限制的更新規定也納入人工智慧晶片。這位官員表示，美國將要求企業將性能略低於指導準則的半導體輸往中國之前，先通知政府。

正如路透社上週報導，新的限制可能防堵中國公司透過海外子公司獲得美國人工智慧晶片的漏洞。

路透社10月稍早報導，拜登政府告訴北京將於本月更新有爭議規定的計畫，以作為穩定這兩個超級大國之間關係的部分政策。