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債務累累 美國大型連鎖藥局Rite Aid聲請破產
美國最大連鎖藥局之一的Rite Aid已聲請破產，尋求重組包含Opioid類藥物負債在內的債務。
Rite Aid是在15日於紐澤西州依據美國破產法第11章聲請破產保護，表示無法找到資金來和解數百起聯邦、州等級與個別訴訟，這些訴訟控告Rite Aid過度供應處方箋用的止痛藥。該公司在文件中列出的資產和負債都在10億美元至100億美元。
Rite Aid的整頓計畫包含將讓旗下2,100間門市中關閉更多分店，並且任命一位新的執行長。Rite Aid才剛慶祝成立61周年，如今聲請破產保護的情勢，可能讓該公司大約47,000個職位中的一些人工作不保。
這家總部位於賓州連鎖藥局長期來背負著超過30億美元的長期借款。Rite Aid的財務狀況在今年惡化，美國司法部聲稱Rite Aid在知情情況下為數十萬份違法的、含有這類管制藥物的處方箋配藥。
包括CVS Health和沃博聯（Walgreens Boots Alliance）在內的其他全美連鎖藥局已同意為他們促成Opioid類藥物危機支付大筆款項。這兩家連鎖店去年底與十幾個州達成和解，同意支付超過100億美元。
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