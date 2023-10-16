IMF：干預日圓不符條件

國際貨幣基金（IMF）高階官員14日表示，日圓最近的貶勢是基本面驅動，不符合該機構呼籲當局干預匯市的任何考量。

IMF亞太區副主任潘斯在被問到最近日圓貶值是否促使IMF呼籲東京當局干預匯市時，表示：「針對日圓，我們的認知是其匯率主要由基本面驅動，只要利差維持，日圓將繼續面臨（貶值）壓力。」

他說，IMF認為，只有市場嚴重失靈、金融穩定風險升高、或通膨預期失控等三種情況，才是干預匯市的正當理由，「我認為這三種考量目前都不存在」。

潘斯說，日本近期通膨展望的上行風險高於下行風險，因經濟正接近全能運轉，物價漲勢也日益由穩健的需求所帶動。但他也說，現在還不到日銀調升短期利率的時候，因為全球需求放緩程度的不確定性，可能影響日本仰賴出口的經濟。

日本政府再度面臨對抗日圓持續貶值的壓力，因投資人押注美國維持利率更高更久，同時日本銀行（央行）仍固守超低利率政策。

為阻止日圓重貶，日銀去年9月和10月在市場上買進日圓，為1998年來首度干預匯市。