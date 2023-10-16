IMF：干預日圓不符條件

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電

國際貨幣基金（IMF）高階官員14日表示，日圓最近的貶勢是基本面驅動，不符合該機構呼籲當局干預匯市的任何考量。

IMF亞太區副主任潘斯在被問到最近日圓貶值是否促使IMF呼籲東京當局干預匯市時，表示：「針對日圓，我們的認知是其匯率主要由基本面驅動，只要利差維持，日圓將繼續面臨（貶值）壓力。」

他說，IMF認為，只有市場嚴重失靈、金融穩定風險升高、或通膨預期失控等三種情況，才是干預匯市的正當理由，「我認為這三種考量目前都不存在」。

潘斯說，日本近期通膨展望的上行風險高於下行風險，因經濟正接近全能運轉，物價漲勢也日益由穩健的需求所帶動。但他也說，現在還不到日銀調升短期利率的時候，因為全球需求放緩程度的不確定性，可能影響日本仰賴出口的經濟。

日本政府再度面臨對抗日圓持續貶值的壓力，因投資人押注美國維持利率更高更久，同時日本銀行（央行）仍固守超低利率政策。

為阻止日圓重貶，日銀去年9月和10月在市場上買進日圓，為1998年來首度干預匯市。

日本 IMF 風險

延伸閱讀

自由車／日本盃公路賽 台灣囝仔馮俊凱、杜志濠作伴

稱日圓貶勢反映基本面 IMF揭干預匯市3條件：目前不符合

為了台灣演出有多拼？ 日本樂團直接請中文家教惡補

海外首間旗艦店！東京伴手禮名店「PRESS BUTTER SAND」進駐台灣 現烤濃郁焦糖牛奶餅乾每日限量 美味再升級

相關新聞

美經濟軟著陸 機率升高

美國經濟意外堅韌，使軟著陸的機率升高，但也使美國利率可能更高、更久，加上美元強勢，已對其他國家造成威脅。另外，今年夏季以...

美國GPS主宰地位鬆動

美國的全球定位系統（GPS）問世近50年，遲遲未升級，如今中國大陸、俄羅斯、歐盟已開發能提供全球定位服務的替代衛星網路系...

加密幣付款 超跑車廠點頭

在富裕客戶的要求下，超跑車廠法拉利（Ferrari）已開始在美國接受以加密貨幣支付車款，並計劃把這類方案推行到歐洲市場。

以國911事件 威脅全球經濟

以色列遭巴勒斯坦武裝分子哈瑪斯突襲後，正加強攻擊加薩走廊，即將發動「龐大」的地面攻勢，成為全球經濟面臨的最新威脅。彭博資...

油市供應可能更緊繃

巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）和以色列之間的戰爭，已形成去年俄烏戰爭開打以來，國際油市遭遇的最大地緣政治風險之一。...

鋼廠淨零轉型 進度緩慢

全球車廠和鋼鐵廠正在締結綠色鋼鐵採購合約，並用來宣傳自己的環保成就。但問題是，這些環保鋼材的鍛造過程仍使用化石燃料，且無...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。