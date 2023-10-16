油市供應可能更緊繃

經濟日報／ 編譯洪啟原／綜合外電

巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）和以色列之間的戰爭，已形成去年俄烏戰爭開打以來，國際油市遭遇的最大地緣政治風險之一。儘管石油流動迄今未受影響，但分析師和市場觀察家認為，若雙方衝突加劇，將帶來兩大潛在影響。

首先，若伊朗涉入哈瑪斯攻擊以色列的行動，美國可能加強或加速制裁伊朗，可能導致原已吃緊的油市供應更加緊繃。儘管受到美國制裁，伊朗石油出口今年來已大幅增加，彌補沙、俄兩國每日自願減產共130萬桶的部分缺口。

支持哈瑪斯的伊朗否認涉入哈瑪斯突襲以色列的任何行動。目前市場對伊朗石油出口展望看法分歧，RBC資本市場公司分析師克羅夫特認為，拜登政府可能很難維持允許伊朗石油產量回升的「默許式制裁機制」，麥格理和FGE的分析師團隊則都認為，美國不會限制伊朗石油出口。

其次是華府牽線、要協助以色列和沙烏地阿拉伯邁向關係正常化的策略，可能脫軌。

美國已試圖協調沙烏地阿拉伯和以色列推動外交關係正常化，華爾街日報已報導，沙國已告知白宮，明年初願意增產石油，以協助達成協議。

但美國智庫戰略國際研究中心（CSIS）資深研究員卡希爾認為，這項協商可能已暫停，關閉了這個美沙合作的重要管道。

石油輸出國組織和盟國（OPEC+）迄今都冷淡反應這場衝突。

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