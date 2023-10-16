以國911事件 威脅全球經濟

以色列遭巴勒斯坦武裝分子哈瑪斯突襲後，正加強攻擊加薩走廊，即將發動「龐大」的地面攻勢，成為全球經濟面臨的最新威脅。彭博資訊專欄作家米希拉（Pankaj Mishra）指出，以色列遭哈瑪斯突襲，被形容為以色列的「911」事件，若中東地區再度發生衝突，後果將比2001年的美國911事件更為嚴峻。

以色列14日表示，正準備對加薩走廊執行「廣泛的作戰攻擊計畫」，預料將全面發動地面攻勢，同時告知以色列鄰近的武裝團體真主黨別發動攻勢，否則將「摧毀黎巴嫩」，並指控伊朗試圖透過敘利亞開啟第二條戰線。

伊朗則警告若以色列不停止轟炸行動，將有「深遠後果」，美國也派遣第二個航空母艦打擊群前往地中海東部，以「遏止對以色列的敵對行動，或在哈瑪斯攻擊後任何擴大這場戰爭的企圖」，使衝突蔓延的憂慮升高。

若以巴衝突帶來更廣泛的中東緊張，可能造成重大的經濟影響。國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃警告，原就不晴朗的全球經濟，飄來一朵新的烏雲。IMF第一副總裁高萍娜也說，利率更高更久的時代來臨，加上中東戰火，全球經濟的中期前景「陷入麻煩」。

以色列遭受的突襲被形容為以色列的911事件。米希拉指出，美國2001年在911之後所發動的戰爭，曾嚴重傷害西方的力量與信譽，若中東地區再度發生衝突，後果將比當時更為嚴峻。

米希拉指出，現在不僅是以色列與阿拉伯鄰國關係的「正常化」進程瀕臨危境，若中東爆發更嚴重且廣泛的衝突，勢必將使西方國家支持烏克蘭對抗俄羅斯的資源減少。而且美國試圖媒合沙以和平協議，或構想中的印歐走廊，以反制中國大陸的中東影響力，如今能發揮的空間也將所剩無幾。同時，以色列可能發現這次若再發動強烈行動以確保和平，能得到的成果將更少。

米希拉指出，全球穆斯林民眾的「可能意識」獲得極度擴張，催發出「有為者，亦若是」的激情，可能造成的後果不應被低估，立即的危險在於電視廣泛報導哈瑪斯兇狠的畫面，可能會激發模仿行為。唯一可以希望的，就是以色列與巴勒斯坦本身呈現的弱點，能重新打開談判之路。

他認為，真正的正常化其實是以色列結束占領，巴勒斯坦成為主權國家，使哈瑪斯等恐怖組織不再因民眾苦難與無助而獲得滋養，否則各界都必須準備過比911之後更黯淡的日子。