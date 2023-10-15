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美國銀行業巨頭警告 存款利率終將上升、侵蝕獲利

美國銀行業巨頭警告 存款利率終將上升、侵蝕獲利

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
美國大型銀行警告，銀行業在存款戶的壓力下，終將不得不提高存款利率，從而侵蝕銀行獲利。路透
美國大型銀行警告，銀行業在存款戶的壓力下，終將不得不提高存款利率，從而侵蝕銀行獲利。路透

美國大型銀行警告，銀行業在存款戶的壓力下，終將不得不提高存款利率，從而侵蝕銀行獲利。

摩根大通（小摩）、富國銀行、花旗集團等銀行上周公布，第3季放款業務比去年同期增幅超出分析師預估，小摩及富國銀並調高2023年放款收入展望。

儘管大型銀行提高放款利率，但一直未調升存款利率，獲利因而激增。小摩執行長戴蒙表示，對於何時被迫高存款利率，銀行高級主管之間存在歧見。他表示，「我個人認為提高存款利率的時間，要比其他主管的預期更早」。

富國銀行執行長桑托馬西莫表示，要求提高存款的壓力來得比預期要慢，令他感至「驚喜」；但他警告，「到某一時點時，將會提高存款利率。目前還不確定存款額及利率將如何演變」。

銀行業者的主要存款客戶如果是企業界，承受提高存款利率的壓力相對較大，因為企業會將存款轉到貨幣市場基金，以獲取更高的報酬率。例如花旗三分之二的存款都來自企業，目前支付的平均存款利率為3.4%，而一年前只有1.2%。

花旗財務長馬森表示，他認為花旗所支付的存款利率已經達到「終點利率」。小摩目前支付的平均利率為2.53%，一年前僅0.73%。

貝萊德集團執行長芬克表示，一旦存款戶相信聯準會升息周期已經結束，將有更多存款從銀行移出，轉入貨幣市場基金及債券。

主管 報酬率 聯準會 美國

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