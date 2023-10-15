油價漲破90美元 金價勁揚

以色列在加薩走廊展開地面戰，伊朗表示以巴交火可能開啟新戰線，中東衝突有擴大之虞，刺激國際原油價格13日暴漲近6%，布蘭特原油漲破90美元大關。金價則在避險買盤力拱下躍漲逾3%，周線漲幅為七個月來最大。

美國西德州中級原油（WTI）11月期貨13日大漲5.8%，收在每桶87.69美元，全周大漲5美元。布蘭特原油12月期貨漲5.7%，以每桶90.89美元作收。兩項指標油價都締造4月來最大單日漲幅紀錄。一周來WTI大漲5.9%，布蘭特更飆漲7.5%，是2月來最大周漲幅。

觸動油價新一波漲勢的導火線，是伊朗外交部長警告，若持續圍堵加薩，德黑蘭支持的民兵可能在以色列與哈瑪斯戰爭中另闢新戰線。以色列下令加薩居民撤離，隨後展開地面入侵，也升高緊張氣氛。

中東衝突加劇，投資人紛紛遁入安全資產避險，也激勵金價勁揚。美國現貨黃金價格13日收盤漲3.4%，報每英兩1,932.82美元；黃金期貨漲3.1%，收在每英兩1,941.50美元。全周金價漲5.2%。莫亞說：「如果地緣政治情勢惡化，今年金價大有機會衝上2,000美元。」