以巴戰火延燒 防美股巨震

以色列和巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯之間衝突有愈演愈烈之勢，投資人紛紛尋求避險，美股上周五（13日）下跌，美債、石油與黃金均上漲。投資人關注本周將公布的零售銷售數據，以及特斯拉（Tesla）等企業即將發布的財報。

摩根大通執行長戴蒙表示：「這可能是幾十年來世界最危險的時期。俄烏戰爭，加上對以色列的襲擊，可能對能源和糧食市場、全球貿易和地緣政治關係產生深遠影響。」

Miller Tabak +Co.首席市場策略師馬利（Matt Maley）說：「以色列局勢…如果擴大成區域衝突，那麼人力成本將急劇上升，全球金融成本也會開始極速竄升，」他建議投資人最好對美股直到今年底可能大跌預做避險。

美股以科技股跌幅最重、那斯達克綜合指數上周五大跌1.2%，標普500指數跌0.5%。道瓊工業指數在雪佛龍和摩根大通漲勢的支撐下保住0.1%漲幅。標普和道瓊周線各漲0.5%和0.8%，那斯達克跌0.2%。

費城半導體指數上周五大跌2.1%，台積電ADR下挫2.1%，周線仍分別上漲1.3%和2.1%。

以巴衝突釀成慘重傷亡，已超過3,500人死亡，另有上萬人受傷。以色列13日宣布從空戰轉向地面行動，13日一早便下達最後通牒，要求加薩約110萬居民在24小時內撤離至南加薩，步兵也首次襲擊加薩，總理內唐亞胡表示，報復行動才剛開始，目的在剷除哈瑪斯勢力。哈瑪斯則誓言戰鬥到最後一刻，呼籲民眾待在家中不要離去。

投資人憂心，這場戰爭可能引發哈瑪斯盟友伊朗介入，導致西方國家對伊朗石油出口實施更嚴厲的制裁，導致能源價格上揚。另外，據知情人士透露，最新的以巴衝突使得沙烏地阿拉伯已暫停與以色列關係正常化的外交活動，這將對美國總統拜登的中東戰略造成重大打擊。