專家警告 金融市場面臨震撼教育

哈瑪斯在7日突襲以色列，震撼全世界，金融市場雖有反應，但力道顯然不夠強。彭博資訊專欄作者亞瑟士（John Authers）指出，在13日，以色列向巴勒斯坦民眾發出24小時內撤出加薩北部警告後，股債跌，油價漲，顯示市場才開始真正認真考慮這起危機的嚴重性。

黃金和美國公債價格的確上漲一些，但漲幅並不大；至於股市，美股及其他股市在衝突爆發之後三天內共上漲逾2%，且原有趨勢未變，包括「七巨人」領導科技股勁揚。油價在事件爆發後幾小時內一度上漲，但之後便回吐漲勢。

花旗集團報告指出，市場是假定此一事件對金融市場影響不會太大，預期以色列會強力反擊，但時間不會太長，且衝突只侷限於加薩地帶，或許還包括黎巴嫩南部。如此一來基於風險溢價升高，以及沙烏地阿拉伯與以色列之間的協議至少會延後，因此油價將上升一些，但不會漲太多。這正是關鍵所在。無論是1973年底還是2008年夏季，都曾因油價飆漲而使其他資產賣壓沈重。基於這次衝突很容易就擴散到加薩及黎南以外地區，必然會使油價急漲，尤其是如果直接波及到伊朗。

但市場並未對伊朗情勢變化作好準備。亞瑟士指出，由於金融市場之前對這起危機反應不足，一旦中東情勢趨於嚴峻，油價飆漲，投資人很可能又反應過度，從而引發金融震撼。

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