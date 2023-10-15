房貸利率飆 租比買更便宜

美國房市原本是買優於租，民眾每月的房貸費用通常低於房租，但利率攀升，讓繳納房租變得比房貸更便宜，兩者寫2015年有紀錄以來的最大差距。

據Zillow集團，洛杉磯、檀香山、西雅圖、聖荷西、舊金山等美國高房價地區，買房和租房的價差不斷擴大。舊金山都會區的一般房屋要價140萬美元，屋主支付10%頭期款後，每月房貸開支為8,771美元（約台幣28萬元），比每月租金高出5,000美元。

放眼全美，開價35萬美元的房屋，若支付10%頭期款，以7.18%利率取得30年房貸，每月房貸支出在8月比每月房租高出81美元。這是2015年有數據以來，全美房貸和房租的最大差距。即便在計入稅款、保險、維護款之前，借貸成本飆升，也讓買房變得相形昂貴。

購屋的前期費用包括頭期款和過戶結算費，回顧歷史，能負擔這些款項的人，往往能取得比房租更便宜的每月房貸帳單。但這種情況在2022年9月首次改變。

房貸利率突破7.5%，為2000年來首見，是房地產變得難以負擔的另一跡象。鎖定較低利率的現行屋主不願搬家，新買家難以找到能負擔的房屋，導致房貸申請跌至數十年低點。

Zillow資深經濟學家巴肖表示，房地產市場大致陷入急凍，許多首購族只能繼續租房，靜候購屋成本降低，利率快速上揚，使得房屋可負擔性為歷來最糟。