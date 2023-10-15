消費者信心連三月下滑

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
美國10月消費者信心連續第三個月惡化，受汽油價格上漲、以巴衝突等因素打擊。（路透）
美國10月消費者信心連續第三個月惡化，受汽油價格上漲、以巴衝突等因素打擊。（路透）

美國10月消費者信心惡化，且民眾預期明年通膨率將會更高，但勞動市場強韌可能會持續支撐消費支出。

路透報導，美國密西根大學13日發布的10月消費者信心指數初估值為63，低於9月的68.1和經濟學家平均預測的67.2，連續第三個月下滑，且幾乎是所有年齡層消費者的消費信心都下降。

這可能反映汽油價格上漲的影響。消費者對未來一年的通膨率預期從9月的3.2%上升至3.8%，達到今年5月來最高，並持續遠高於疫情前的2.3%至3%。對未來五年的通膨率預期則從2.8%升至3%，停留在過去27個月中25個月保持的2.9%~3.1%狹幅區間。美國聯準會（Fed）官員會觀察這些通膨預測，來衡量未來的貨幣政策路線。

消費者信心也可能受到中東的以巴衝突打擊，在這份調查11日截止前，巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯已對以色列發動攻擊。其他可能拖累消費者信心的因素包括汽車業持續罷工，和華府的機能停擺。

富國銀行經濟學家希里表示：「由於許多地緣政治事件和總體情勢都處於高度不確定性，很多原因都有可能導致信心下滑，但信心的變動一直都很不穩定，且不一定與整體支出變動有關。因此，我們對支出的預測是會持續放緩，而不是突然崩盤。」

美國的消費者信心和消費支出至今一直並未呈現強烈的相關性，因為後者持續受到緊俏的勞動市場調漲薪資支撐。美國9月共創造了33.6萬個工作機會。同時，美國消費者也尚未花完疫情期間累積下來的超額儲蓄。

另一份美國勞工部公布的報告顯示，由於強勢美元幫助打壓非石油產品價格，美國9月進口價格僅微幅上漲0.1%，漲幅小於8月的0.6%和經濟學家預期的0.5%，這將隨著時間有助降低美國國內通膨。

Fwdbonds首席經濟學家魯普基表示：「美元在債券殖利率走高的背景下走強，雖然可能危害美國對全球市場出口的定價，但會打壓進口品的進口價，並有助Fed對抗通膨。」

美國 消費者 通膨

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