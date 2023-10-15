美債價格波動 比美股劇烈

美國公債理應是投資組合中最穩定的資產，但近來美債價格波動不但比美股劇烈，差距甚至是至少18年來最大。安聯集團首席經濟顧問伊爾艾朗認為，這是因為穩定債市的三個錨全部脫落了。

彭博資訊彙整的資料顯示，一項衡量全球最大美債ETF預期價格波動幅度的指標，本月震盪程度竟比全美最大股票基金波動率指標還要劇烈，而且差距是2005年有資料可考以來最大。

iShares 20年期以上美國公債ETF（代碼TLT）的三個月隱含波動率，比SPDR標普500 ETF（代碼SPY）隱含波動率高出超過4個百分點，極為反常，因美債ETF波動率通常比美股ETF波動率平均低3個百分點以上。

被視為世上最安全資產的美國公債向來是一般投資組合的支柱，因為價格波動小，所以提供穩定的投資收益，且能作為防範股票波動風險的緩衝。但聯準會一連串猛烈升息加上美國政府為支應赤字支出大量發行新債，已導致長期公債價格大跌、走勢反向的殖利率竄升。中東地緣政治緊張情勢升高，更使情況惡化。

NewEdge Wealth投資組合經理人艾蒙斯說：「波動率爆表。人們現在交易債券像買賣股票似的。」

伊爾艾朗13日接受彭博電視訪問時指出，最近美債價格劇烈震盪，因為通常穩定債市的三個錨—經濟錨、技術錨、政策錨—全部脫落了。他說：「我們此刻目睹的是如此巨大的波動。目前為止，我們還很幸運，因為一見到殖利率升過頭，就引發某種反應。」

美債波動的戲劇性在過去一周充分展現。9月通膨數據高於預期和美國長債標售結果不佳，使30年期美債殖利率12日（上周四）飆升16個基點，升幅是2020年3月新冠疫情在美爆發以來最大。次日，以色列將對加薩走廊發動地面戰的消息傳出，避險買盤急湧推升美債價格，前市殖利率升幅馬上回吐一半。

根據道瓊市場數據，過去一周來，10年期美債殖利率下滑15.5個基點至4.628%；30年期美債殖利率全周跌16.4個基點至4.777%。