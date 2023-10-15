美債價格波動 比美股劇烈

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電

美國公債理應是投資組合中最穩定的資產，但近來美債價格波動不但比美股劇烈，差距甚至是至少18年來最大。安聯集團首席經濟顧問伊爾艾朗認為，這是因為穩定債市的三個錨全部脫落了。

彭博資訊彙整的資料顯示，一項衡量全球最大美債ETF預期價格波動幅度的指標，本月震盪程度竟比全美最大股票基金波動率指標還要劇烈，而且差距是2005年有資料可考以來最大。

iShares 20年期以上美國公債ETF（代碼TLT）的三個月隱含波動率，比SPDR標普500 ETF（代碼SPY）隱含波動率高出超過4個百分點，極為反常，因美債ETF波動率通常比美股ETF波動率平均低3個百分點以上。

被視為世上最安全資產的美國公債向來是一般投資組合的支柱，因為價格波動小，所以提供穩定的投資收益，且能作為防範股票波動風險的緩衝。但聯準會一連串猛烈升息加上美國政府為支應赤字支出大量發行新債，已導致長期公債價格大跌、走勢反向的殖利率竄升。中東地緣政治緊張情勢升高，更使情況惡化。

NewEdge Wealth投資組合經理人艾蒙斯說：「波動率爆表。人們現在交易債券像買賣股票似的。」

伊爾艾朗13日接受彭博電視訪問時指出，最近美債價格劇烈震盪，因為通常穩定債市的三個錨—經濟錨、技術錨、政策錨—全部脫落了。他說：「我們此刻目睹的是如此巨大的波動。目前為止，我們還很幸運，因為一見到殖利率升過頭，就引發某種反應。」

美債波動的戲劇性在過去一周充分展現。9月通膨數據高於預期和美國長債標售結果不佳，使30年期美債殖利率12日（上周四）飆升16個基點，升幅是2020年3月新冠疫情在美爆發以來最大。次日，以色列將對加薩走廊發動地面戰的消息傳出，避險買盤急湧推升美債價格，前市殖利率升幅馬上回吐一半。

根據道瓊市場數據，過去一周來，10年期美債殖利率下滑15.5個基點至4.628%；30年期美債殖利率全周跌16.4個基點至4.777%。

美國 ETF 資產

延伸閱讀

美債市為何驚濤駭浪不斷？伊爾艾朗：因「三錨」全沒了

美股標普500今年可能收漲嗎？美銀分析師指：數字5是關鍵

10/13【早晨財經速解讀】9月CPI高於預期 聯準會有再升息空間?看多美債vs.看空美債 理由有哪些?

升息悄結束了嗎…該手刀進場債市？試算00679B、00720B報酬更勝當房東

相關新聞

以巴戰事衝擊 推演三情境

以巴衝突可能擾亂全球經濟，若更多國家捲入，甚至會使全球經濟陷入衰退。彭博經濟研究模擬三種情境與經濟影響。

消費者信心連三月下滑

美國10月消費者信心惡化，且民眾預期明年通膨率將會更高，但勞動市場強韌可能會持續支撐消費支出。

美砸70億美元 補助氫能投資

美國總統拜登與能源部長格蘭霍姆13日在費城港宣布，已選定七個可享美國政府補助的氫能投資案，包括亞馬遜（Amazon）和埃...

專家警告 金融市場面臨震撼教育

哈瑪斯在7日突襲以色列，震撼全世界，金融市場雖有反應，但力道顯然不夠強。彭博資訊專欄作者亞瑟士（John Authers...

以巴戰火延燒 防美股巨震

以色列和巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯之間衝突有愈演愈烈之勢，投資人紛紛尋求避險，美股上周五（13日）下跌，美債、石油與黃金均上...

油價漲破90美元 金價勁揚

以色列在加薩走廊展開地面戰，伊朗表示以巴交火可能開啟新戰線，中東衝突有擴大之虞，刺激國際原油價格13日暴漲近6%，布蘭特...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。