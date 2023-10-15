標普500後市 看債市臉色

美國股市今年截至7月漲勢凌厲，但在8、9月回吐部分漲幅，儘管標普500指數年初至今漲幅仍將近13%，不少投資人信心已動搖。分析師指出，標普500今年漲幅守不守得住，要看債市的臉色，而那又取決於一個關鍵數字：「5」。

MarketWatch報導，美銀策略師哈奈特說，此刻投資人仍把投資組合一大部分配置在現金和短期公債，有助於防範未來數月股市進一步下挫的情況。

不過，哈奈特在最新研究報告中指出，美股要守住今年來的漲幅，有個條件必須到位：美國長期公債殖利率必須維持在5%以下。

他說，萬一長債殖利率升破5%這個重要心理關卡，可能觸動賣壓一波接一波湧出。儘管美國短期公債殖利率早已升破5%，但投資人最近更關切10年期和30年期殖利率的動向。

哈奈特說：「縱使看跌氣氛瀰漫，只要美債殖利率維持5%以下，標普指數短期內就可能守穩在4,200點以上。」標普500指數13日跌0.5%，收在4,327.78點。

本月來，美國長債殖利率隨經濟數據和地緣政治發展上下震盪，牽動投資人的敏感神經。