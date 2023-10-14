美債市為何驚濤駭浪不斷？伊爾艾朗：因「三錨」全沒了

美國公債市場最近為何驚濤駭浪不斷？根據安聯集團首席經濟顧問伊爾艾朗（Mohamed El-Erian）的說法，那是因為往常穩定債市的「三錨」盡失。

彭博資訊報導，伊爾艾朗13日上彭博電視節目受訪時說：「我們已失去經濟錨，失去技術錨，也失去政策錨。現在我們目睹的是巨大的波動。目前為止，我們還很幸運，因為每當（殖利率）升過頭，便觸動某種反應。」

伊爾艾朗表示，過去這一周，足以在美國公債市場歷史書記上一筆。

本周初，美債殖利率下滑，因為聯準會（Fed）官員紛紛發表「鴿派」評論。但到周三，殖利率急轉直上，反映市場擔心通膨壓力揮之不去，果然周四出爐的9月消費者物價指數（CPI）升幅高於預期，嚇得當天債市遭遇2020年3月來最淒慘的一天，30年期美債殖利率一度飆升19個基點，令人擔心接下來會觸及一系列新的里程碑，包括10年期美債殖利率飆破5%。周五，30年期殖利率卻又往下栽，因為地緣政治緊張情勢升溫，以色列和巴勒斯坦民兵組織哈瑪斯衝突加劇引爆避險買盤，推升美債價格，也使走勢相反的殖利率局部回吐前市升幅。

伊爾艾朗說：「關於這些市場上流行的說法，要打上很多問號。別擔心，Fed緊縮可以做少一點，因為市場會多做一點。實際運作沒那麼簡單。市場展望非常複雜。此刻威脅金融穩定最主要的風險，在於異常的波動率。那往往會砸壞某些東西。我們以前就見過那種事。目前為止，金融體系展現不可思議的韌性，我們應該心存感激。」

至於Fed今年最後兩場政策會議會不會升息的問題，伊爾艾朗表示，儘管Fed官員信誓旦旦要把通膨率壓回2%目標，但若操之過急會有「危險」。他希望Fed年底前把利率維持在目前水準不變，以確保經濟穩定。