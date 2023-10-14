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以色列命令加薩居民撤離 逃難車隊卻遇空襲…現場慘狀影片曝光

加薩危機延燒 沙烏地傳已暫緩以色列關係正常化談判

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
加薩走廊南部城市甘尤尼斯（Khan Yunis）遭以色列空襲後的景象，攝於14日。路透
加薩走廊南部城市甘尤尼斯（Khan Yunis）遭以色列空襲後的景象，攝於14日。路透

哈瑪斯突襲後引爆的以巴衝突，至今已造成雙方至少3,200人喪生。沙烏地阿拉伯13日已對加薩的巴勒斯坦人被迫流離、平民遇襲表示譴責，而據法新社14日引述一名未具名消息人士指出，沙國已暫緩潛在與以色列關係正常化的相關談判。

報導引述該名對談判知情的人士指出，沙國已決定暫緩可能導向關係正常化的相關討論，並已對此知會美國官員。

突襲發生的前幾周，沙國還提及在美方主導下，和以色列關係正常化的外交行動有進展；若以沙關係順利正常化，對保守的穆斯林國家沙國將成為一大里程碑。

但隨著以色列持續空襲加薩走廊，並驅使加薩北部民眾撤離，沙國對加薩巴勒斯坦人的處境漸表憂慮。沙國13日譴責加薩人民被迫流離失所，批評「手無寸鐵的平民」遭到攻擊；這是7日衝突爆發後，沙國批評以色列的最強烈措辭。

沙國外交部聲明，該國明確拒絕強迫巴勒斯坦人離開加薩的相關呼籲，並譴責加薩當地手無寸鐵的平民持續遭到鎖定。

以色列 巴勒斯坦 美國

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