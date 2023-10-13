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華爾街三巨頭上季財報優於預期 帶動美股早盤走高

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
花旗銀行上季的業績表現比市場預期優異。路透
花旗銀行上季的業績表現比市場預期優異。路透

在利率升高的帶動下，從摩根大通（JPMorgan）到花旗銀行和富國銀行上季的財報表現均優於市場預期，激勵13日早盤股價大漲，帶動大盤走高。道瓊指數漲逾150點，但科技股表現相對疲弱，那斯達克綜合指數開高後翻黑。

聯準會（Fed）升息以對抗通膨，提高了借貸成本和利息收入，嘉惠了銀行業者。全美資產最大銀行摩根大通13日盤前公布，上季獲利躍增35%至131.51億美元，每股盈餘4.33美元，優於市場預期，主要歸功於淨利息收入（NII）再創歷史新高，上季營收399億美元，也高於分析師估計的396.3億美元。

花旗同日公布，第3季淨利比去年同期躍增2%至35億美元，每股盈餘（EPS）仍為1.63美元，調整後的EPS則為1.52美元，遠優於市場預期的1.21美元。

花旗表示，透過組織重整計畫將減少15%職員，在第一階段淨減少60個組織。執行長范潔恩說，當整頓計畫完成後，組織架構將更為簡潔，可提升營運速度，更完善地服務客戶及創造價值。

包含華爾街業務的花旗機構客戶部門，營收年增12%，這是拜投資銀行費用躍增34%所賜。在併購市場低迷數季之後，相關業務的成長成為亮點。

該銀行的固定收益收入增加14%至36億美元，大幅抵銷股票交易收入下滑3%。

富國銀行同日也說，止於9月的上季淨利息收入（NII），比去年同期大增8.3%至131億美元，超越市場預期的128億美元，同時也上修全年財測。

然而，富國上季的支出為131億美元，增幅比預期高，執行長沙爾夫四年前上任後，把控制成本做為整頓計畫的主要目標。

利息 指數 美股 華爾街

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