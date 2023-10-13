泰國要撒錢發150億美元 產學界齊聲反對

為提振經濟，泰國總理賽塔（Srettha Thavisin）將推動規模5,600億泰銖（約新台幣4954億元）的數位資金發放計畫，國營企業可能負責幫助負擔半數成本，但許多經濟學家與企業都警告這項政策的成本。

賽塔所屬的為泰黨在5月大選承諾，將透過數位錢包發給所有16歲以上泰國人每人1萬銖（約新台幣8,848元），這項補貼將涵蓋全國5,600萬人，成本上看5,600億銖，但政府都未說明財源。

彭博資訊報導，泰國國營企業可能為這項計畫提供多達3,000億銖（約2654億新台幣）的支持，政府可能在未來三年每年配置約1,000億銖的預算，償還給企業。

不過，泰國主要大學的99位經濟學家，包括泰國央行前總裁們，向總理發布聯合聲明，反對這項計畫，敦促政府重新考慮。聲明說，泰國經濟正以符合全球經濟的潛在成長率復甦，政府當前沒必要花大錢刺激國內消費。

泰國現任央行總裁塞塔普（Sethaput Suthiwartnarueput）也表達憂慮，表示現在投資大量資金刺激經濟的價值不高，而且政府將需要大量舉債支應這項計畫，將造成可能對經濟造成壓力的沉重債務負擔。截至8月，泰國公共債務額為11兆銖，相當於國內生產毛額（GDP）的62%。

泰國商會主席薩南（Sanan Angubolkul）也不認同政府的撒錢計畫，表示政府應收回計畫，只發錢給需要的脆弱族群。他4日說，預算應該花在嘉惠整體公眾的計畫上，不該招致國家的龐大財政負擔。

不過，兼任財長的賽塔仍堅持推行，設立由他擔任主席的數位貨幣委員會，5日召開首次會議，承諾將11月前將敲定計畫並公布細節，預料明年2月前開始發錢。他說，有經濟學家表達對這項政策的疑慮，他正在傾聽，但也有上百萬人說真的想要這筆數位資金，他也必須傾聽這群人的需求，特別是窮人的聲音。

為泰黨的票倉在北部和東北部，當地有許多低所得家庭，給了賽塔繼續推動的誘因。