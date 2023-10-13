新加坡央行按兵不動 明年起貨幣決策會議倍增到四次

在新加坡上季經濟快於預期之際，新加坡金管局（MAS，央行）13日宣布維持貨幣政策不變，以繼續支持成長，明年起也將提高貨幣決策頻率一倍，改為每季舉行決策會議，而非現行的一年兩次，以加強和市場之間的溝通。

新加坡貿工部13日公布，第3季國內生產毛額（GDP）比去年同期成長0.7%，比第2季的0.5%加速攀升，且高於市場預期的0.4%。新加坡上季GDP季比擴增1%，也高於經濟學家預估。

報告顯示，出口導向的製造業上季產值年比萎縮5%，較內需導向的服務業則成長1.9%，營建業成長6%。雖然當地航空和旅遊相關產業持續受惠於經濟解封趨勢，製造業仍遭遇主要貿易夥伴的需求減弱。

儘管星國經濟出現動能增強跡象，能否延續仍取決於全球貨物需求的回升力道。星國最大貿易夥伴中國大陸消費成長依然疲軟，不動產產業也仍不景氣，美國成長預料將在今年底前放慢，中東衝突也可能推升能源成本。

新加坡金管局同日一如市場預期，維持貨幣政策不變，保持星元升值的斜率、區間及中心匯率不變，以在成長展望疲弱、以及控制居高不下的通膨率之間取得平衡。金管局以匯率為主要政策工具，而非利率。

新加坡不計民間運輸和旅宿成本的核心通膨率今年來持續放緩，最新的8月數據為年升3.4%，低於1月的5.5%，但油價上漲可能推升通膨，金管局預估今年核心通膨率將維持在4%。

金管局預測今年經濟成長率將處於0.5%~2.5%預測區間的下緣，「面對外部展望，新加坡經濟展望近期仍受抑制，但應能在明年下半年逐步改善」，只是復甦的時間點和幅度仍有龐大不確定性。

此外，金管局宣布明年貨幣決策頻率將從原本的兩次倍增到四次，將「轉向每季發布貨幣決策聲明」，分別在1月、4月、7月及10月，作為「金管局持續努力強化貨幣政策溝通的一環」，下次決策聲明將在明年1月底發布。新加坡目前一年舉行兩次貨幣決策會議，分別在4月和10月。

相較下，美國聯準會（Fed）、歐洲央行（ECB）及日本銀行（央行）一年都舉行八次決策會議，澳洲央行更舉行11次，但明年起將減少到八次，多數東南亞國家則是一年宣布六到八次貨幣決策。