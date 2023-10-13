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台積電ADR上漲0.46% 較台北交易溢價7.9%

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
台積電ADR周四上漲0.46%，收在92.42美元，較台北交易溢價7.90%。費城半導體指數同日上漲0.31%。路透
台積電ADR周四上漲0.46%，收在92.42美元，較台北交易溢價7.90%。費城半導體指數同日上漲0.31%。路透

台積電ADR周四上漲0.46%，收在92.42美元，較台北交易溢價7.90%。費城半導體指數同日上漲0.31%。

美國股市三大指數周四下跌，最新公布的9月消費者物價指數漲幅高於預期，市場提高聯準會今年還會再次升息的押注。道瓊工業指數收盤下跌173.73點或0.51%，收在33,631.14點；標普500指數下跌27.34點或0.62%，收在4,349.61點；那斯達克指數下跌85.46點或0.63%，收在13,574.22點。

台灣加權股價指數周四上漲153.88點，收在16,825.91點，台積電漲1.10%收在550.00元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 126.18 -0.38 116.50 +8.31

中華電 CHT 116.26 -1.15 116.50 -0.21

台積電 TSM 593.47 +0.46 550.00 +7.90

聯電 UMC 46.30 -0.55 47.00 -1.49

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

指數 台積電 半導體

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