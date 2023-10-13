台積電ADR上漲0.46% 較台北交易溢價7.9%

以色列和巴勒斯坦武裝團體哈馬斯之間的衝突，給本已脆弱的全球經濟帶來一系列全新的風險。當全世界驚恐地注視著這些事件時，原油價格每桶上漲5美元，期貨市場下跌，以色列貨幣跌至7年來最低點，但之後市場反應相對溫和。大多數專家認為，這是因為沒有人真正知道未來幾天會發生什麼事，經濟學家警告，後續效應可能需要一段時間才會顯現出來。

2023-10-13 07:30