美股標普500指數4天連漲之勢告終 CPI拉高Fed升息預期

美國主要股指周四收低，此前美國公債標售推高殖利率，另外，9月消費者物價漲幅高於預期，提振市場對聯準會今年還會再次升息的押注。

道瓊工業指數下跌173.73點，或0.51%，至33,631.14點；標普500指數下跌27.34點，或0.62%，至4,349.61點；那斯達克指數下跌85.46點，或0.63%，至13,574.22點。

租金上漲推動9月消費者物價指數（CPI）攀升，剔除波動較大的食品和能源部分的核心CPI，與去年同期相比的增幅則為兩年來最小。

數據公布後，標普500指數整個上午在平盤上下起伏。而於格林威治標準時間17時舉行的30年期美國公債標售遭遇需求疲軟後，標普500指數斷然轉跌。

Wedbush Securities股票交易董事總經理Michael James說，「過去兩個月市場面臨的最大威脅是利率上升，任何一天、任何方向上的大幅走勢都會影響股市。」他補充表示，周四標售結束後，「利率上升的幅度導致股市全面大幅下挫」。

美國指標10年期公債殖利率在通膨數據公布後上漲，並在標售後進一步攀升至盤中高點。該指標殖利率最高升至4.728%，為上周五以來最高，此前兩日連續下跌。

標普500指數的11大類股中，跌幅最大的是材料股，收盤下跌1.5%。殖利率上升尤其對利率敏感行業構成壓力，如公用事業股下跌1.5%，房地產股下跌1.3%，分列第二和第三大跌幅。

房屋建築類股在數據公布後下跌，並在下午公債殖利率上升後承受更大壓力。iShares Home Construction ETF收盤下跌4.62%，創下近一年來最大單日跌幅。

唯二上漲的標普500指數板塊是資訊技術股，漲幅為0.1%，能源股漲幅為0.09%。

波士頓聯準銀行總裁柯林斯周三表示，雖然經濟擺脫衰退的機率增大，但聯準會可能還沒有完成升息工作。她今年在聯邦公開市場委員會（FOMC）沒有投票權。

投資人也在密切關注中東的事態發展。隨著死亡人數上升和重要物資短缺，加沙離人道主義災難更進一步，與此同時，在國際社會呼籲克制的情況下，以色列在加沙飛地邊界集結坦克，準備發動預期中的地面入侵。

投資人的關注焦點可能很快轉向周五展開的財報季，包括摩根大通、富國銀行和花旗集團在內的大型銀行將在開盤前公布財報。

個股方面，Fastenal上漲7.5%，此前這家工業用品公司公布的第3季利潤超預期。

福特汽車下跌2%，此前聯合汽車工會（UAW）擴大了在該公司的最大和最賺錢工廠的罷工。