OpenAI傳規劃重大升級 下月舉行首次開發者大會

消息人士向路透表示，開發ChatGPT的人工智慧（AI）公司OpenAI，下個月為開發人員規劃重大升級，要讓開發者利用OpenAI的AI模型打造軟體應用程式時，成本更低且速度更快。OpenAI希望吸引更多企業採用其技術。

升級的內容包括使用AI模型時，開發者工具增加更多記憶儲存空間。這類升級能夠讓應用程式開發者的成本降到原先的二十分之一，藉此解決使用OpenAI強大模型時成本會很快攀高的問題。這些開發者試圖藉由開發和銷售AI軟體來打造事業，但OpenAI必須想辦法壓低開發商使用AI模型的成本，事業才有長久持續經營的可能。

OpenAI也計劃推出具視覺能力的工具，讓開發者運用這種視覺工具分析影像或是形容影像，可能的應用領域為環境保護、醫療等。

路透分析，OpenAI為自己的AI產品增加這些新功能，顯示他們企圖成為熱門開發平台的雄心，這也是執行長奧特曼（Sam Altman）的願景。OpenAI在2015年由奧特曼與特斯拉執行長馬斯克共同創辦時，是家沒幾個人知道的非營利公司。馬斯克現在已沒有任何OpenAI股權。

消息來源說，OpenAI有史以來的首次開發者大會，預定11月6日在舊金山舉行。大會旨在鼓勵企業使用OpenAI的技術，建構AI聊天機器人或自動裝置，在沒有人員介入的情況下執行任務。OpenAI去年11月因ChatGPT爆紅而成為全球最受矚目的AI公司。