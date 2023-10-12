秘密不想被Google曝光？五招「數位歸隱」大法學起來

當代人生活已離不開網路，尤其是各種與Google帳號連動的服務。這些「數位足跡」在無形之中都被記錄了下來，只要在Google搜尋引擎鍵入自己的名字，或多或少都能找到一些個人資訊。擔心隱私外洩嗎？本文將分享幾個能在網路上降低「存在感」的小秘訣。

很多人都有心血來潮上網搜尋自己名字的經驗，搜尋後可能會出現學生時期的得獎公告、曾發表過的文章，或自己的社群媒體帳號等等。在眾多的搜尋結果中，有時也會發現，一些不想公開的資訊早就無意間在網路上流傳了。

《Fox News》日前發布了一篇文章，提供了數個能刪除數位足跡的方法，指出，「隱私是一種權利，而不是特權。」每個人都能採取適合的措施，管理自己的數位隱私。

在Google地圖上模糊私人住處

如果不希望在Google地圖上看到自己的住處，可以要求Google模糊它。但要注意的是，一旦將房子模糊的要求審查通過後，便無法復原。

可填寫表單，要求Google將自家住處模糊。擷取自Google地圖

步驟如下：

1. 在Google地圖上輸入地址，找到自家住處，並進入街景模式。

2. 回報問題：在畫面右上角的地址旁邊有三個點。點擊此按鈕，然後從下拉選單中選擇「回報問題」。

3. 填寫表單：將會跳出另一個視窗，可以從中選擇要模糊的影像區塊；接著在選項中選擇要模糊「我的房子」，並輸入原因。

4. 送出表單：表單送出後，Google 會在審查後透過電子郵件告知結果。

修改社群媒體設定並刪除舊帳戶

《Fox News》建議，若不想讓陌生人輕易搜尋到自己的社群帳號，可避免使用真名註冊，也可定期刪除不再使用的帳號。平時在臉書上的發文，也可將隱私設定調整為僅有朋友可見。在臉書功能表中的「設定與隱私」中，有更多協助使用者管理個人隱私的指引與功能。

此外，應避免在多個網路平台都使用相同帳號密碼，以降低被駭客入侵的損失。並可設定登入雙重驗證，為帳戶多加一層保護。

刪除網站評論紀錄

人們可能因為各種原因在網站上留下評論，例如餐廳的五星好評優惠、網購商品的售後評價等。若事後想刪除評論，通常都可以在該留言處輕鬆完成操作；但也有少數網站可能需要寄信告知網站負責人，要求刪除自己的評論。

聯絡資料蒐集網站，以刪除個人資訊

有一些專門刪除線上個人資訊的服務可供訂閱，《Fox News》推薦可使用「onerep」，此服務為訂閱制，可協助偵測並刪除網路上流傳的個人資訊。但目前尚不支援中文使用者。

要求Google刪除個人搜尋結果

如果在Google搜尋自己的名字後，看到不想公開的內容怎麼辦？日前Google推出刪除個人搜尋結果的服務，只要登入自己的Google帳號，就能查詢關於自己的搜尋結果，並發送將其刪除的要求。不過此功能目前僅開放美國地區使用，期盼日後也能在台灣推出。

最後，《Fox News》提醒，要完全抹去數位足跡是不可能的事，能做的只有儘量管理自身數位隱私，以遠離潛在的傷害。

（本文出自2023.10.10《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）