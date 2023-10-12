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WSJ：在陸晶片廠設備供應限制 台積電豁免延長一年

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
針對台積電中國大陸廠設備取得的限制，台積電傳出已經獲得美國延長一年豁免。 路透
針對台積電中國大陸廠設備取得的限制，台積電傳出已經獲得美國延長一年豁免。 路透

華爾街日報周三（11日）報導，消息人士透露，台積電（2330）已獲美國政府通知，有關美國對中國大陸實施的半導體設備出口限制措施，台積電可再獲得一年的豁免，這代表台積電在大陸的晶圓廠可繼續訂購美國的晶片製造設備。

報導指出，美國已通知南韓三星電子、SK海力士與台積電等亞洲三大晶片製造商，它們在可預見的未來可以繼續維持目前在大陸的運營，不過進行重大技術升級可能困難。

熟知美國政府動作的消息士對華爾街日報（WSJ）表示，台積電預期再獲得一年豁免，與去年獲得的一樣。華府告訴台積電，在可見的未來，台積電在中國大陸的營運，只要不進行重大技術升級，就可以繼續維持。

華爾街日報說，目前不清楚台積電是否會被指定為「經驗證最終用戶」（validated end user，VEU）。根據美國規定，企業被指定為「經驗證最終用戶」後，可獲允把美國的晶片製造設備出口到他們設於大陸的既有工廠，不必另再申請許可。

台積電對華爾街日報的查證拒絕評論；負責管制業務的美國商務部工業安全局（BIS）也不置評。

南韓總統辦公室則是在本周一（9日）宣布，三星電子和SK海力士在中國大陸的晶片廠，已被美國指定為「經驗證最終用戶」。南韓總統辦公室強調，這個「經驗證最終用戶」指定並沒有明定截止日期。

然而，華爾街日報指出，三星與SK海力士是否還需要獲得美國政府另外再發給一年的豁免，其實還不明朗，雖然南韓方面已解讀為無限期豁免。

據知情人士透露，美國與南韓已就一份預先核準的晶片製造設備清單達成一致，能讓三星和SK海力士維持在大陸的晶片廠，並對當前的生產技術進行小幅升級。

SK海力士表示，美國的這一決定將有助於穩定全球半導體供應鏈。三星電子表示，其大陸晶片業務的不確定性已大大消除。

去年10月，美國宣布了一系列規則，限制出口某些先進半導體製造設備和品項給設立於大陸的企業，用意在阻止北京在關鍵領域的技術進步。由於擔心此舉會擾亂台積電、三星電子和SK海力士在中國大陸既有工廠的營運，三家公司當時獲得美國一年豁免。

美國 台積電 華爾街日報

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