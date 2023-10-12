快訊

中國漫記／華為「遙遙領先」成為中國代名詞 引領陸科技反擊熱潮

奇幻司法之旅結束…向心共諜洗錢均無罪確定 高檢署未再上訴

砸125億救基泰買家起底！僅高中學歷的他從小代書翻200億身價 獵地手法公開

被追討289億美元稅款 微軟喊冤拒繳要上訴

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
美國國稅局要求微軟（Microsoft）補稅289億美元，微軟不服要上訴。 美聯社
美國國稅局要求微軟（Microsoft）補稅289億美元，微軟不服要上訴。 美聯社

微軟（Microsoft）被美國國稅局追討289億美元稅款，而微軟不同意國稅局的決定，將提出上訴。金融時報說，這將會是金額最大的公司課稅紛爭之一。

美國國稅局要求微軟補稅的這筆金額當中，除了包括追徵稅款之外，還有罰金和延遲繳稅所產生的利息。許多美國大型科技公司慣用一套共通的國際稅務規畫方式，來大幅降低須繳的稅款，微軟新傳出的補稅紛爭來自長久以來存在的狀況，微軟抗爭會有何結果，備受關注。

微軟周三（11日）表示，公司不認同國稅局這項最新的補稅要求，將先經由國稅局的行政上訴辦公室的管道「極力抗爭」。這項上訴途徑費時，可能數年才有結果。另外，如果有必要，微軟也可能到法院控告國稅局。微軟說，不會撥出預備金來準備繳付這筆稅款。

微軟在周三依法規呈報的文件中揭露，收到美國國稅局通知，要校正微軟2004年至2013年期間的應繳稅款。國稅局查微軟的稅後認定，微軟運用「轉移定價」（transfer pricing），將獲利轉到低稅率國家來把美公司業稅應繳稅款降至最低。這種許多跨國企業常用的操作，被批評者認為是不公平的方法。

根據彭博的報導，追徵稅款爭議焦點是2012年國稅局針對「轉移定價」的稽核。 當時微軟將數十億美元的利潤轉移到波多黎各等司法管轄區。波多黎各雖是美國的領地，但公司稅率要低得多。

美國很多科技公司長期以來都會將智慧財產搬到國外，以如此的安排做為立論基礎，主張因為創造或維護這些公司最重要的資產所產生一部分的成本是在國外，與之相關的一部分獲利也要在國外被認定。

微軟副總裁Daniel Goff在部落格貼文寫道，自國稅局稽核所涉年份以來，微軟已經改變了公司結構和相關操作，因此國稅局提出的問題與目前的收入記錄方式已經無關。他說，近十年來，微軟一直在與國稅局合作，以解決有關公司因納稅目的分配收入和支出的所產生的疑義。

美國另一家科技巨擘亞馬遜（Amazon）與國稅局也曾有過「轉移定價」的類似紛爭，2019年美國上訴法院的判決是站在亞馬遜那一邊，裁定亞馬遜的安排符合當時法規。

美國 波多黎各

延伸閱讀

奇幻司法之旅結束...向心共諜洗錢均無罪確定 高檢署未再上訴

塗銷禁止財產處分 兩要件

周玉蔻罵趙少康不認骨血判賠220萬 她發聲「消息來源多元」依法上訴

范振龍當選無效放棄上訴 竹縣議員缺額將由陳栢誠遞補

相關新聞

油價下挫逾2% 沙國承諾幫助穩定市場 金價收漲

國際油價周三（11日）下跌超過2%，因有跡象顯示以巴戰爭對原油流動的影響仍將有限，使得市場對中東衝突導致供應中斷的擔憂減...

「可先觀望利率影響」 Fed官員不是鷹調轉淡就是繼續放鴿

聯準會（Fed）理事沃勒表示，隨著金融市場緊縮，Fed在採取進一步的利率行動前可以先觀望形勢的發展。主張不排除再升息的波...

被追討289億美元稅款 微軟喊冤拒繳要上訴

微軟（Microsoft）被美國國稅局追討289億美元稅款，而微軟不同意國稅局的決定，將提出上訴。金融時報說，這將會是金...

美：無論台灣大選結果如何 政策維持一致支持台灣防衛

拜登政府官員11日在智庫研討會表示，無論台灣總統選舉結果如何，美國政策會一致，且會支持台灣取得關鍵的防禦能力；美國與烏克...

出師不利！勃肯鞋掛牌首日重挫近13% 跌破發行價

有近250年歷史的鞋履品牌勃肯鞋（Birkenstock）周三（11日）登陸紐約交易所，但出師不利：開盤報價41美元，較周二設定的發行價46美元低10.9%，收盤跌幅更大，重挫12.61%到40.2美元，市值為75.5億美元。

路透：美國已完成修訂對陸出口AI晶片限制規定 正最終審核

根據美國政府發出的一份公告，美國已完成修訂向中國大陸出口特定先進晶片的限制規定，正對規定進行最終審核，這顯示對美國對於可...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。