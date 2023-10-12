美元持穩 美核心PPI走緩 Fed官員頻頻放鴿

美元周三持穩，美國9月核心生產者物價指數（PPI）進一步放緩，市場推斷聯準會（Fed）已完成升息。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）不動報 105.820，歐元升至9月25日以來最高1.0634美元。美元兌日圓一度升值0.4%至149.33。

Fed 9月會議紀錄顯示，美國經濟走勢的不確定性促使Fed官員在討論是否需要進一步升息時採取謹慎立場。

Corpay駐多倫多的首席市場策略師Karl Schamotta說：「鴿子已經衝出籠子，但還沒有完全飛起來。」「總的來說，會議紀錄顯示，官員變得更加擔憂美國經濟走下坡的風險，但同時面對數據中令人困惑且經常相互矛盾的訊號，他們也表現得很謙卑。」

剔除食品、能源和貿易服務後，9月核心PPI月比漲0.2%，漲幅與8月持平。9月核心PPI年增率為2.8%，增幅低於8月的2.9%。

OANDA駐紐約的高級市場分析師Edward Moya說：「儘管今天我們得到了一些較熱的數據，但對於通貨放緩仍然完好無損持樂觀態度。」

Moya說，本周多位Fed官員接連發表鴿派講話後，市場真正相信Fed可能已完成升息。

美元近期表現疲軟是受公債殖利率下降所帶動，因為Fed對未來升息的立場有所緩和，導致美債價格上漲。公債收益率與價格走勢相反。

美國10年期公債殖利率尾盤下跌7.6個基點，報4.579%，比上周五強勁就業報告公布後觸及的16年高點4.887%低約30個基點。

英鎊盤中升至三周高點1.2337美元，尾盤上漲0.2%，報1.23105美元。歐元升值0.1%，報1.0614美元。

美元兌瑞郎一度跌破0.5%至0.9002，7月以來首次連續六天下跌。