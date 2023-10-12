快訊

勞動部擬發55歲以上再就業獎金 專家：不是意願問題 是回不去

瑞芳<->礁溪…國5替代道 台62延伸宜蘭路線敲定

美股標普指數連漲四天 Fed會議紀錄強化按兵不動期望

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
勃肯鞋（Birkenstock）在紐約證交所上市交易的第一天大跌12.6%，收在40.20美元。這家德國鞋類公司的股價從未觸及46美元的IPO發行價。美聯社
勃肯鞋（Birkenstock）在紐約證交所上市交易的第一天大跌12.6%，收在40.20美元。這家德國鞋類公司的股價從未觸及46美元的IPO發行價。美聯社

美國股市周三連續四個交易日收高，投資人對高於預期的通膨數據無動於衷，聯準會（Fed）公布上次會議紀錄增強投資人對利率保持不變的期望。

道瓊工業指數上漲65.57點，漲幅0.2%，收在33,804.87點；標普500指數漲18.71點，漲幅0.4%，報4,376.95點；那斯達克綜合指數上漲96.83點，漲幅0.7%，報13,659.68點。

美國指標10年期公債殖利率跌至約兩周低點，從周二的4.654%降至4.596%，因哈瑪斯周末對以色列發動致命襲擊後中東戰火仍在蔓延，避險資金流入導致公債價格上漲。10年期美國公債殖利率上周觸及2007年以來最高後，近幾日下滑。

周三公布Fed 9月19-20日會議紀錄顯示，Fed官員指出，因經濟、油價和金融市場的不確定性，有理由在確定可能合適的進一步緊縮時「謹慎行事」。

亞特蘭大聯邦準備銀行總裁波斯提克表示，Fed不需要繼續升息，除非通膨降溫趨勢陷入停滯。Fed 理事沃勒則指出，隨著金融市場緊縮，Fed在採取進一步的利率行動前可以先觀望形勢的發展。

美股交投震盪，所有指數開盤均上漲，然後在會議紀錄公布前轉為下跌，隨後收復失地，繼續走高。

Edward Jones高級投資策略師Angelo Kourkafas表示，連同近期的利率變動以及Fed官員過去幾天的鴿派發言。會議紀錄似乎令投資人感到鼓舞。

Kourkafas說：「今天發布的會議紀錄強調了過度緊縮的風險，了解到過去三周的利率走勢，這為投資人帶來了一些安慰，即我們不會看到利率再次上調。」

LPL Financial首席經濟學家Jeffrey Roach也說：「Fed的升息接近尾聲，過去這個周末發生的事件可能鞏固了這一觀點。」

周三公布的數據顯示，由於能源產品成本上升，9月美國生產者價格指數（PPI）漲幅超過預期，但核心PPI漲幅繼續放緩。

大型股領軍上漲，輝達（Nvidia）漲逾2%。

丹麥製藥公司手諾和諾德的糖尿病藥物Ozempic試驗證明可延緩腎衰竭，美國上市的股票上漲6.3%。同業製藥商禮來上漲4.5%，而透析產品生產商DaVita和百特國際分別下跌16.7%和12.3%。

惠普（HP）上漲1.5%，該公司預期個人電腦（PC）需求將開始回升，逆轉過去兩年下滑的頹勢，對11月展開的2024會計年度獲利預估數字也符合市場預期。

能源股下跌1.4%，在標普11個大類股表現最弱。受埃克森美孚股價暴跌3.6%拖累，此前這家石油和天然氣生產商同意以價值595億美元的全股票交易收購競爭對手Pioneer Natural Resources。Pioneer股價收盤上漲1.4%。在能源市場，布蘭特原油原油期貨下跌2.1%，至每桶85.82美元，

最新的首次公開發行股票（IPO）也破壞了周三的氣氛。勃肯鞋（Birkenstock）大跌12.6%，收在40.20美元。在紐約證交所上市交易的第一天，這家德國鞋類公司的股價從未觸及46美元的IPO發行價。

全球最大的奢侈品公司LVMH集團在美國上市的股票下跌2.5%，該公司公布銷售額成長大幅放緩，因難以吸引出手闊綽的中國消費者。

Fed 美國 指數

延伸閱讀

「聯準會傳聲筒」透露決策走向：美升息周期可能倉促結束

泰正大集團IPO案喊卡

美股盤前重點／上月PPI超預期、埃克森美孚近600億美元收購同業

IPO減15% 港交所跌出全球前5大

相關新聞

「聯準會傳聲筒」透露決策走向：美升息周期可能倉促結束

有「聯準會（Fed）決策傳聲筒」之譽的華爾街日報（WSJ）記者提米羅斯（Nick Timiraos）報導指出，美國公債殖...

美債殖利率持續回落 美股三大指數連4日上漲

交易員等待美國最新消費者通膨數據，且國債殖利率持續回落，美股繼續走高。

美PPI受能源、食物成本影響而升溫 通膨壓力未散

受能源和食物成本升高影響，美國上月生產者物價指數（PPI）的升幅超出市場預期，顯示美國的通膨壓力仍未消散。

全球億級美元富豪 20年增一倍

最新報告顯示，由於全球資產價格暴漲，全球身價上億美元的人口過去20年來隨之倍增。台北目前有82人達此門檻，且人數預估未來...

逾130國擬定法律文件 全球數位稅協定邁步

經濟合作發展組織（OECD）表示，超過130國談判員已擬定一份法律文件、明定誰可對全球大型科技公司和其他跨國大企業的獲利...

日本啟動碳權交易

日本東京證交所（TSE）11日開始碳權交易，為這個全球第五大碳排國對抗氣候變遷策略跨出重要一步。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。