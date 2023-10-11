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巴隆：4檔AI晶片股看俏 輝達仍有50%上漲空間

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
美國企業財報季即將展開，Oppenheimer分析師薛佛表示，積極布局人工智慧（AI）有成的半導體公司漲相最佳，包括AI晶片市場寵兒輝達（Nvidia）。圖／路透
美國企業財報季即將展開，Oppenheimer分析師薛佛表示，積極布局人工智慧（AI）有成的半導體公司漲相最佳，包括AI晶片市場寵兒輝達（Nvidia）。圖／路透

美國企業第3季財報季即將展開，Oppenheimer分析師薛佛表示，積極布局人工智慧（AI）有成的半導體公司漲相最佳，包括AI晶片市場寵兒輝達（Nvidia）。

巴隆周刊（Barron's）報導，薛佛表示，半導體產業整體供需情況目前大致平衡，而不計記憶晶片的營收月比可望出現成長，為今年來首次轉正。但就盈餘而論，AI晶片可望鶴立雞群。

薛佛在研究報告中寫道，今年來，配備AI加速器的伺服器系統支出較去年銳增逾30%，未配備加速器的伺服器支出則下滑20%。意思是：投資人應選擇涉及AI的晶片股。

不令人意外，輝達名列Oppenheimer熱門「AI晶片股」榜首，因為該公司的繪圖處理器（GPU）已成為AI領域的主力。薛佛形容輝達是「明顯的領導者」，因為硬體和軟體平台領先群倫。他給輝達股票「超越大盤」評等，目標價每股650美元。輝達股價11日早盤漲1.9%至466.64美元。

除輝達外，Oppenheimer也看好供應AI「鋤與鏟」工具的Monolithic Power Systems，以及受惠於AI網路晶片需求的Marvell Technology和博通（Broadcom）。

無獨有偶，TD Cowen分析師團隊也看好輝達，10日把輝達股票評等上調至「優於大盤」，目標價從每股600美元一口氣調升至700美元，意味該股還有大約50%的漲升空間。

Coewn分析師團隊在研究報告中寫道：「我們相信，這個產業只在兩大典範轉移的初期：加速無所不在，生成式AI大行其道。而輝達寬廣的護城河可能進一步拓寬。」

大盤 半導體 團隊

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