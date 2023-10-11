超級財報季即將開鑼！美500大企業Q3獲利預估「止降回升」
美國上市公司第3季財報熱季即將開鑼，企業獲利終於止降回升；標普500大企業平均獲利預估將比去年同期上升1.3%，比第2季時下降2.8%明顯好轉。而且由於分析師一向會在財報公布前調低獲利預估，因此實際獲利可能比預估更優。
由於去年基期太高，第3季能源業獲利因此預估將比去年同期劇減34.7%；若扣除能源業，預估獲利將成長6.2%，增幅也大於第2季的3.6%。
另外分析師對第4季的獲利預估將大幅提升，比去年同期激增10.8%，不過一些專家認為這項預估太過樂觀。
企業獲利好轉相當令人意外，因為勞工成本是大多數企業的要項之一，而勞工成本持續上升。且最近工資升幅已超過通膨升幅，顯示企業較難將新增的工資成本轉嫁給消費者。而且利率上升不僅拉高企業成本，也抑制需求；美元升值更使跨國企業的國外營收及獲利換算成美元後相對失色。
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