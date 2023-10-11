美股早盤走高 台積電ADR漲0.9%

隨著美國公債殖利率持續回落，美股三大指數11日早盤走高，延續前三個交易日的漲勢，道瓊工業指數上揚逾100點，美債殖利率下滑，價格反向上漲。

道瓊工業指數早盤上漲117.52點或0.35%，標普500指數和那斯達克綜合指數各上揚0.37和0.59%。費城半導體指數小漲0.36%，台積電ADR上漲0.93%。

聯準會（Fed）數名官員10日對利率再度釋出鴿派看法，表示較高的殖利率代表Fed可不必像原先預期般升息，就能達到緊縮的效果，並認為利率現在高到足以將通膨率壓回2%目標。在這些官員發表談話後，美國公債殖利率已從上周觸及的16年高點回落，10年期公債殖利率報4.58%，接近9月29日以來低點。

美國勞工部統計局11日公布，9月生產者物價指數（PPI）月增0.5%，高於市場預期的0.3%，顯示通膨仍是美國經濟的一大問題。扣除糧食和能源的上月核心PPI月增0.3%，也比預期的0.2%高。

石油巨頭埃克森美孚（Exxon Mobil）也在同日宣布，將以換股方式收購頁岩油業者Pioneer天然資源公司，交易規模達到595億美元，為埃克森美孚1999年來最大一樁併購案，有助鞏固埃克森美孚作為西方石油巨頭的地位。

Fed預計於台灣時間12日凌晨2點公布9月貨幣政策會議紀錄，投資人將據以推敲Fed的利率展望。