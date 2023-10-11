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10月19日愈來愈接近 電影「大賣空」原型人物艾斯曼：避開這類股！

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
隨著10月19日日益接近，憂慮1987年那個「黑色星期一」美股大崩盤會不會歷史重演的投資人也愈來愈緊張。路透
隨著10月19日日益接近，憂慮1987年那個「黑色星期一」美股大崩盤會不會歷史重演的投資人也愈來愈緊張。路透

隨著10月19日愈來愈接近，憂慮1987年那個「黑色星期一」美股大崩盤會不會歷史重演的市場人士愈來愈緊張，公開露面對美股後市示警的市場專家也愈來愈多。

MarketWatch報導，最新一位拉警報的是華爾街有名的避險基金經理人瓊斯（Paul Tudor Jones），曾料中1987年股市崩盤的他現在警告，美國經濟衰退山雨欲來，投資人應慎防股市崩跌，一改他5月時看漲的說法——他當時表示，美股2023年底可望收高，因為聯準會（Fed）已完成升息了。

另一位華爾街傳奇人物，Neuberger Berman投資組合經理人艾斯曼（Steve Eisman），10日上CNBC節目時表示，投資人此刻應避開特定的類股，像是銀行股。

艾斯曼在2008年美國房市泡沫爆裂掀起全球金融海嘯之前，靠做空美國房地產市場大賺一筆，一戰成名。後來，2015年電影「大賣空」上映，片中主角馬克鮑姆刻劃的原型人物正是艾斯曼，更讓他名噪一時。

現在，艾斯曼告訴CNBC，美國「消費者現況良好」，有存款，有工作，有收入；但利率已經大幅升高，以至於消費者不再能像以前那樣買高價品，而這種情況將持續到他們再度累積存款為主。因此，他建議，凡是消費者需要貸款才能買的東西，例如房屋、汽車之類，建議相關股票宜避開，例如提供汽車/二手車貸款的公司。

至於美國是否面臨經濟衰退？艾斯曼認為，此刻對預測衰退「人人應秉持一點謙卑」態度，畢竟許多人預言衰退都猜錯了。他指出，經濟數據尚未顯示衰退跡象，投資人必須等著觀望數據告訴我們究竟發生何事。

艾斯曼在本周美國發布一系列銀行財報之前警告，銀行股「投資不得」，現在也不值得買銀行股，因為並不便宜。他尤其點名美銀（BofA），因為他認為這家銀行有「盈餘問題」，而不是資本問題或償債問題。他說：「問題是，若這家銀行有凈利息收益率（Net Interest Margin，NIM）的問題，你還會想花錢買這檔銀行股嗎？」

經濟衰退 投資人 華爾街 美股 聯準會 金融海嘯

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